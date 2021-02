Tuchel "pas préoccupé" par son contrat

Thomas Tuchel a fait savoir qu'être engagé à court terme avec Chelsea ne lui posait pas problème.

Thomas Tuchel admet s'être posé des questions sur la «confiance» qu'on lui a témoignée lorsqu'on lui a présenté un contrat de 18 mois par Chelsea, mais l'Allemand est rapidement passé à autre chose. Et il a bien l'intention de s'offrir un séjour prolongé à Stamford Bridge.

Roman Abramovich s'est tourné vers l'ancien manager Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain pour s'inspirer après avoir pris la décision de se séparer de la légende du club, Frank Lampard. Tuchel n'a signé un contrat que jusqu'à l'été 2022. Initialement, le technicien de 47 ans était initialement préoccupé par la vision à court terme qui y est exposée avant d'accepter que tout puisse arriver à une époque où les engagements à long terme ne veulent plus dire grand chose.

"S'ils veulent me licencier, rien ne les en empêchera"

Tuchel a évoqué au micro de BT Sport cet accord de 18 mois: "Au début, je n'aimais pas ça, je me disais 'peut-être qu'ils ne me font pas confiance?'. Je dois quitter mon pays, peut-être laisser ma famille derrière et ils ont beaucoup de points derrière la quatrième place. Peut-être que nous n'y arriverons pas, ce qui est encore possible car c'est une course difficile et il sera facile de me renvoyer à nouveau. Mais après seulement quelques minutes de refléxion, j'ai enlevé le poids de mes épaules. Je me suis dit "si je fais bien les choses, s'ils aiment ce que je fais, ils me garderont".

"Si je ne suis pas bon, si je n’ai pas de bons résultats, ils me licencieront de toute façon. Je peux avoir un contrat de cinq ans et ils pourraient toujours me licencier, alors pourquoi s'en inquiéter? Ai-je confiance de moi? Oui. Suis-je convaincu de ce club et de cette équipe? Oui et oui. Alors pourquoi s'en inquiéter? À partir de là, je suis sorti du cycle de la pensée et je vis un peu plus facilement maintenant. Je ne m'inquiète pas plus que cela", a ajouté le coach des Blues.

Les Blues ont fait match nul 0-0 avec les Wolves lors du premier match de Tuchel à sa tête. Ils sont restés invaincus depuis lors, remportant sept autres matchs toutes compétitions confondues.

Une qualification pour les quarts de finale de la FA Cup a été assuré. Les Londoniens y affronteront Sheffield United. En outre, ils ont parfaitement négocié leur 8e de finale aller de la Ligue des Champions en battant l'Atlético à l'extérieur.

Chelsea est également cinquième de la Premier League, à deux points de son rival londonien West Ham. En revanche, il y a un écart de 16 points sur le leader du championnat, Manchester City.

Un rendez-vous à domicile avec Manchester United est le prochain match au programme pour la bande à Tuchel. S'en suivra un déplacement chez le champion en titre, Liverpool, prévu le 4 mars.