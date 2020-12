Tuchel parmi les entraîneurs préférés de Thiago Silva

Le désormais ex-joueur du PSG s'est exprimé sur les entraîneurs qui avaient le plus marqué sa carrière, parmi lesquels Tuchel, Tite et Ancelotti.

Verra-t-on Thiago Silva prendre place sur un banc de touche dans les années à venir ? Dans tous les cas, l'ancien capitaine parisien a profité du confinement pour accélérer le passage de ses diplômes d'entraîneur afin de continuer à préparer sa reconversion après la fin de sa carrière de joueur.

Du haut de ses 36 ans, l'actuel joueur de , passé notamment par Milan ou la avant de rallier le PSG, a connu de nombreux coaches au cours de sa carrière.

"Je crois que nous apprenons tout le temps", a-t-il répondu à la fédération brésilienne (CBF), à une question portant sur les entraîneurs l'ayant le plus marqué au cours de sa carrière.

"Avec certains techniciens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai vu comment ne pas le faire, que ce soit dans la gestion des personnes ou dans le travail tactique. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de bonnes personnes. Je ne peux m'empêcher de mentionner quelques coachs depuis les débuts de ma carrière au , comme Ivo Wortman, Oswaldo de Oliveira et Renato Gaúcho."

Mais c'est notamment depuis son arrivée dans la capitale qu'O Mostro a côtoyé ceux qui l'ont le plus marqué. "Si je dois élire trois professionnels qui m'inspirent le plus parmi ceux avec qui j'ai travaillé, je dirais Tite (actuel sélectionneur du Brésil), Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel", a-t-il tranché.

"À propos de Tite et Ancelotti, il est quasiment impossible d'aimer l'un et de ne pas aimer l'autre, car ils se ressemblent beaucoup. Les trois comprennent beaucoup le football, mais se démarquent sur le plan humain."

Reste à savoir si le Brésilien souhaitera également s'inspirer de son actuel entraîneur Frank Lampard au moment de se lancer dans le grand bain. Toujours est-il que ce dernier continue de suivre de près l'actualité parisienne, lui qui affirmait il y a peu que ses anciens coéquipiers se qualifieraient pour la phase finale de la .

"Personnellement, je vais toujours rester supporter de Paris. C'est une équipe qui travaille très bien. C'était difficile de partir. Ils vont continuer de travailler pour se qualifier en huitièmes de finale. Quand tu arrives en finale de la Ligue des Champions, tu ne peux pas sortir en phase de groupes l'année d'après", affirmait-il début novembre. On peut dire qu'il ne s'est pas trop trompé.