Tuchel, Marquinhos, Herrera... Les Parisiens estiment être "une famille"

Mené au score, le PSG a renversé la situation contre l'Atalanta (1-2) en l'espace de quelques minutes grâce à Marquinhos et Eric Choupo-Moting.

Ander Herrera (milieu de terrain du PSG, sur RMC Sport) : "Incroyable. C’est toute l’équipe, tout le monde est là pour aider. Choupo n’a joué que dix minutes et on voit ce qu’il a apporté alors que son contrat va bientôt finir. J’ai joué aujourd’hui mais si je ne joue pas le prochain match, je donnerai tout. On a gagné quatre titres et si tu n’es pas une équipe, tu ne peux pas y arriver. L’ n’a pas perdu contre les gros en mais je pense qu’on a bien joué, qu’on a fait ce qu’on avait dit. On s’est créé des occasions, on a tout fait pour renverser le match."



Marquinhos (milieu et buteur du PSG, sur RMC Sport) : "On a perdu les autres années et cette année, on voit le match, on domine, on a les occasions mais il fallait y croire. Le football, ça passe par la motivation, la foi. Si vous avez vu le match, vous avez vu qu’ils ont été agressifs. Il fallait qu’on couvre tout le terrain et que dès qu’on avait le ballon, il fallait vite se projeter. Au milieu, on a fait en sorte que Neymar soit libre de faire ce qu’il veut. On a pris un but qui a compliqué le match mais on était bien dans cette rencontre et on est content de cette qualification le jour des 50 ans du club. On ne veut pas s’arrêter là, les supporters parisiens vont bien dormir, enfin s’ils arrivent à dormir. On va fêter ça ce soir."

Neymar (attaquant du PSG, sur RMC Sport) : "Oui c’est une belle nuit, mais difficile. L’Atalanta a bien joué toute la saison. On savait qu’ils allaient être agressifs, qu’ils allaient avoir des occasions. On a fait un bon match mais maintenant il va falloir se reposer car c’est un match qui a été dur mentalement, on a tout donné. On n’a jamais pensé à l’élimination, on a toujours pensé à la qualification et personne ne va m’enlever de la tête que je veux aller en finale Il y a maintenant un autre grand match qui nous attend pour atteindre la finale. On est très content, on vit des choses très fortes dans ce groupe, on est une famille. Avec cet état d’esprit, on peut croire à la finale. On savait qu’on pouvait égaliser donc on n’a jamais baissé les bras. L’envie de gagner la C1 était là bien avant ce match et je vais tout donner pour qu’on y arrive"





Thomas Tuchel (coach du PSG, sur RMC Sport) : "Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du club. Un match comme ça, puis une demi-finale après les quatre titres c'est historique. On n'oubliera pas de sitôt. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas pensé à l'élimination. Au bout de 85 minutes de jeu, on est réaliste. Mais, ce n'était pas le sentiment général. J'ai toujours eu l'impression que si on marque le 1er, on ajoute le second dans la foulée. Nous avons un match très fort et c'est absolument mérité. Y a aussi de la chance, c'est vrai mais sur l'ensemble de la partie c'est mérité. En deuxième mi-temps, on a eu le contrôle total. J'ai eu peur pour le côté physique vers la fin, mais on a joué avec plus de confiance à ce moment-là. Les joueurs qui sont entrés du banc, ils ont été exceptionnels. Ils ont eu un bon état d'esprit. Je suis absolument satisfait de cette performance. Mais c'est aussi la qualité et la mentalité de cette équipe-là."



Eric Choupo-Moting (attaquant et buteur du PSG sur RMC Sport) : "Quand je suis rentré, je me suis dit qu’on ne pouvait pas rentré à Paris avec cette équipe-là. C’est une histoire parfaite avec les 50 ans du club et la qualification. Dans le passé, on a perdu des matchs dans les dernières minutes, mais aujourd’hui on n’a pas perdu confiance et on a été efficaces à la fin. L’Atalanta a été très compliquée à jouer et on a toujours beaucoup de respect pour eux. On a montré qu’on est soudés tous ensemble et qu’on peut aller loin comme ça. Le football a ses histoires et ce soir, c’est une nouvelle histoire."