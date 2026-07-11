Tuchel : « Je n'ai pas modifié l'identité de l'Angleterre... et cette équipe m'a impressionné. »

L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a affirmé que son équipe restait avide de succès lors de la Coupe du monde 2026, rappelant que l'accès aux quarts de finale n'était qu'une étape avant d'affronter la Norvège ce samedi soir pour une place en demi-finale.

Les « Three Lions » espèrent poursuivre leur parcours face à la Norvège d’Erling Haaland, malgré quelques incertitudes liées aux blessures et à la composition du onze de départ.

Blessés et absents

« La bonne nouvelle, c’est que tous les joueurs ont pu participer à l’entraînement », a déclaré Tuchel en conférence de presse, selon le journal « Marca ». « Tous les joueurs sont disponibles, à l’exception de Kwanasa, qui est suspendu, et de Jordan Henderson. »

Il a ajouté : « Nous avons franchi une étape importante lors du dernier match, mais ce n’était qu’une étape. Nous avons toujours l’envie et la soif de remporter d’autres victoires. »

Declan Rice et Mark Guihi ont repris l’entraînement en vue de cette rencontre, tandis qu’Henderson est forfait après s’être blessé en célébrant la qualification face au Mexique, sans compter l’absence de Jarell Kwanansa, suspendu.

Hommage particulier à Harry Kane

Tuchel a longuement rendu hommage au capitaine de l’équipe nationale, Harry Kane, soulignant qu’il faisait constamment la différence.

« On parle de Harry Kane après chaque match, car c’est toujours lui qui fait la différence », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Je ne trouve pas les mots pour le décrire. C’est notre capitaine et le meilleur joueur de l’équipe, et il vit actuellement les meilleurs moments de sa carrière. »

Il a conclu : « C’est un joueur collectif qui assume toujours ses responsabilités. C’est un honneur d’être le capitaine de l’équipe d’Angleterre, et c’est également un plaisir pour moi de l’entraîner. »

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La philosophie de l’Angleterre

L’entraîneur allemand a rejeté l’idée selon laquelle il aurait tenté de changer l’identité du football anglais depuis sa prise de fonction.

« Je ne pense pas avoir essayé de changer l’identité de l’équipe nationale, a-t-il expliqué. Je voulais simplement créer un environnement propice pour que les joueurs puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Il a ajouté : « Nous pouvons pratiquer un football offensif, et nous pouvons jouer avec acharnement. L’esprit combatif, l’envie et la détermination font partie de l’identité du football anglais, et ce groupe possède ces qualités au plus haut niveau. »

Un message sur la France et l’Espagne

Interrogé sur les prétendants au titre, Tuchel a salué les performances de la France et de l’Espagne.

À propos des Bleus, il a affirmé : « La France a été très impressionnante, c’est l’une des principales favorites pour remporter la Coupe du monde. »

Concernant l’Espagne, il a expliqué : « Dans les grands tournois, l’Espagne affiche une confiance immense dans son style de jeu. Elle ne se laisse jamais abattre et croit toujours en sa capacité à marquer dans les dernières minutes. »

Il conclut : « Seules six équipes restent en lice. Atteindre les quarts de finale est déjà un progrès, mais nous visons plus haut. J’espère que nous croiserons plus tard l’un de ces grands adversaires. »

Un message aux supporters

Tuchel a conclu son intervention en réaffirmant sa confiance dans le soutien des supporters : « Je pense que cette équipe a encore beaucoup à offrir. »

Il conclut : « Je ne sais pas exactement comment nous sommes perçus, mais je sens que les supporters aiment cette équipe parce qu’ils voient des joueurs qui se donnent à fond pour le maillot. »

Il a conclu : « Nous avons un style de jeu unique, visible lors des qualifications et à plusieurs reprises dans le tournoi. Nous pouvons encore progresser, mais je suis convaincu que les supporters, les enfants et les passionnés de football ressentent l’énergie que dégage cette équipe, et je suis persuadé qu’ils l’aiment. »