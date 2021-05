Tuchel, Guardiola et les réactions après Manchester City - Chelsea (0-1)

Chelsea a conquis la C1 ce samedi à Porto. Naturellement, après le match, le bonheur des Blues a contrasté avec le désarroi des Sky Blues.

Chelsea est allé chercher ce samedi sa deuxième Ligue des Champions en dominant Manchester City en finale (1-0). Grâce à un but de Kai Havertz, les Blues ont déjoué les pronostics dans cette partie. Au coup de sifflet final, les Londoniens ont laissé éclater leur bonheur, tandis que les Sky Blues ont évidemment vécu une grande tristesse.

Pep Guardiola (manager de Manchester City sur RMC Sport) :

"Ça a été une exceptionnelle saison pour nous. On a perdu, mais on reviendra. On a créé des occasions au début, c’était un bon match mais bravo à Chelsea. Ce qui nous a manqué ? Les joueurs ont tout donné, ils voulaient gagner, ils ont performé bien. Parfois on gagne, parfois on perd et c’est comme ça. Malheureusement, on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions."

Cézar Azpilicueta (défenseur de Chelsea sur RMC Sport)

"C’est beau. C’est beaucoup d’émotions. On a fait l’histoire et je suis très content. Tout le monde travaille dans cette équipe et on mérite."

Thomas Tuchel (entraineur de Chelsea sur RMC Sport)

« Oui, c’est le match le plus important. Une finale exceptionnelle. On a gagné, c’est incroyable. Oui, je suis très fier. J’ai beaucoup confiance en ce club et en ce groupe, qui est très fort. On savait qu’on n’était pas favoris, mais on est tous ensemble. On les a battus en championnat et en Cup, et on l’a fait une 3e fois. On voulait avoir un peu plus de possession, c’était difficile au début. Vers la fin de la 1e mt c’était mieux. On a créé quelques attaques. Et en 2e période c’était un combat. »

Olivier Giroud (attaquant de Chelsea sur RMC Sport) :

« C’est extraordinaire, on a fait un parcours comparable. On a sorti des très grands. Ce soir, on a joué contre une superbe équipe de city. Ça s’est joué à pas grand-chose. Ce que cela me fait ? C’est un rêve de gosse. J’ai eu la chance de marquer quelques buts cette année. Franchement, c’est une immense fierté. J’aimerai profiter de chaque instant, car ces moment-là sont tellement rares. Je suis fier pour ma famille, mes proches et ceux qui m’ont soutenu. C’est un régal, surtout quand il y a des fans dans les stades. Ce qui manque maintenant ? Il manque l’Euro. J’espère qu’on fera une grande compétition cet été. On a toutes les armes pour. J’ai hâte d’y être. Kanté homme du match ? C’est normal, il est énorme. »

Kai Havertz (milieu de terrain de Chelsea sur BT Sport)

"Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. J'ai attendu longtemps. Maintenant, je veux remercier ma famille, mes parents, ma grand-mère et ma petite amie. Je ne sais pas quoi dire. J'ai attendu 15 ans pour ce moment et maintenant il est là."

Edouard Mendy (gardien de Chelsea sur RMC Sport) :

« C’est assez exceptionnel. J’ai l’impression de vivre un rêve éveillé. Mais je me suis donné les moyens pour vivre ce genre d’émotions. Aujourd’hui, je prends ça comme une récompense, avec tous ceux qui ont souffert avec moi. Pour ma première année, je suis fier de remporter ce trophée, le plus grand du continent. Pour un footballeur, la Ligue des Champions au club c’est le summum. »

N’Golo Kanté (milieu de terrain de Chelsea sur RMC Sport) :

« C’est incroyable. C’est le résultat de beaucoup d’efforts et de difficultés durant la saison. Homme du match ? C’est secondaire. Le principal c’est ce qu’on a fait. On s’est battu jusqu’à la fin et là c’est la récompense. On savoure, c’est tout. L’Euro c’est bientôt, et on espère la remporter aussi. Comment expliquer notre retour en force ? L’arrivée d’un nouveau coach, le travail tactique et aujourd’hui c’est l’accomplissement de toute une saison. »

Thiago Silva (défenseur de Chelsea sur RMC Sport) :

« C’est incroyable. C’est le moment le plus important de ma carrière. C’est inoubliable. Je suis vraiment très content. Avoir cette Coupe, c’est énorme. Ma blessure ? Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Sortir du match très tôt, c’était difficile pour moi. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas être à 70%. Mais je suis content car l’équipe est restée tranquille et a bien défendu. On a souffert, mais on l’a bien fait. A la fin, on est récompensés pour tout ce qu’on a fait. C’est particulier, surtout par rapport à la pression qu’on a eu à Paris pour la gagner. A chaque fois que Paris était éliminé, les gens voulaient trouver un coupable et c’était tout le temps moi. C’est dommage. J’espère que Paris y arrivera un jour, car j’ai laissé beaucoup d’amis là-bas. Et je resterai toujours rouge et bleu. »