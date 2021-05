Tuchel exprime son admiration pour Kane

En quête d’un buteur, le manager de Chelsea serait heureux de compter l’avant-centre des Spurs dans son effectif.

Harry Kane vit probablement ses dernières à Tottengam. Après y être resté huit ans, l’attaquant international anglais compte relever un nouveau défi au sein d’un club où il est en mesure d’assouvir ses ambitions de trophées. Une envie qu’il a clairement affiché ces derniers jours, étalant notamment son intention de rivaliser avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Son nom a été cité récemment à Manchester City afin de remplacer Sergio Aguero à la pointe de l’attaque, mais il n’est pas impossible qu’il continue sa carrière à Londres. Chelsea pourrait être sa prochaine destination car les Blues et leur coach se feraient une joie de l’accueillir.

« Qui ne voudrait pas avoir Kane dans son équipe ? »

Thomas Tuchel, qui réfléchit sérieusement à enrôler un attaquant pour pallier à l’inefficacité de Timo Werner, a avoué être un grand admirateur du capitaine des Three Lions. Pour lui, ça serait même malhonnête de prétendre que ce joueur ne l’intéresse pas. «Si vous trouvez un entraîneur dans le monde qui n'aimerait pas avoir Harry Kane dans son équipe, prévenez-moi. Je voudrais parler avec le gars et l’entendre parler de ses idées pour marquer et attaquer », a-t-il ironisé.

« Tout le monde aime Harry Kane mais soyons très, très clairs ; c’est un joueur de Tottenham. Il a un contrat à long terme et nous ne serons pas impliqués dans une conférence de presse avec des commentaires irrespectueux à ce sujet », a ajouté l’ancien coach parisien.

Avec 165 buts à son actif, Kane est actuellement le second meilleur réalisateur en activité en Premier League derrière Aguero. Et toutes époques confondues, il figure à la 7e place, juste derrière le Français Thierry Henry (175).