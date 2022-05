Tuchel dément vouloir vendre Lukaku

Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a catégoriquement nié le fait qu'il souhaite le départ de Romelu Lukaku. Le Belge ne fait peut-être plus partie de ses premiers choix, mais il n’est pas question (pour l’instant) de le laisser filer.

Ce vendredi, il a été demandé à Tuchel comment pouvait-il relancer Lukaku, dont l’impact a considérablement baissé ces dernières semaines et qui n'a pas marqué de but en championnat depuis 2022.

Tuchel croit encore en Lukaku

Il a répondu : « Je veux toujours qu'il soit un élément important. En ce moment, il est un élément important de l’équipe et il le sera aussi la saison prochaine. Il n'y a aucun joueur qui va partir à cause de la situation (que le club vit) ».

L’ex-entraineur du PSG reste convaincu que l’attaquant belge peut retrouver le meilleur de son niveau : "Nous avons signé un grand joueur et nous avons toujours un grand joueur. Il n'est pas entré en jeu lors du dernier match car nous avions trois remplaçants et nous avons dû en utiliser un pour Jorginho à la mi-temps. Il s'est très bien entraîné et peut peut-être commencer demain".

Le nom de Lukaku a été récemment associé à l’Inter en vue d’un potentiel come-back. L’AC Milan lui feraient également les yeux doux, mais l’intéressé ne veut parler que des Nerazzurri si jamais ils venaient de retourner en Serie A.