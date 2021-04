Tuchel défend Werner

Avant le match contre Fulham, Timo Werner a été défendu, en conférence de presse, par Thomas Tuchel.

Werner n'est pas assez bon ?

Souhaitons-nous plus d'de buts ? Oui. Souhaite-t-il plus de buts ? Oui. Inquiet ? Il devrait garder la tête haute car il devrait faire confiance à son instinct. Dans sa carrière, il n'a rien fait d'autre que de marquer. Il doit continuer à se concentrer sur la notation parce que c'est ce qu'il fait et qu'il faisait. C'est ce qu'il doit faire. Quel est le pire des cas? Dans la prochaine chance, il rate. Il y a des millions et des milliards de personnes qui n'ont jamais une chance de prendre et ne peuvent pas jouer à ce niveau. Si le pire est que vous manquez une chance, saisissez-la parce que vous devez alors prendre la suivante. Je veux être honnête avec toi et Timo. Sommes-nous heureux quand il rate ses occasions? Non. Est-ce une question de qualité? Non.

Il s'agit de confiance et d'élan, de faire davantage confiance à son instinct et de ne pas trop y penser. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai jamais marqué de but de toute ma carrière et si je le faisais, c'était comme un anniversaire et Noël en même temps. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne veux pas aussi aggraver le problème. C'est ce que c'est, il doit le traverser, c'est sa vie. Il peut en être très heureux et se frayer un chemin. C'est le point et il le fait.

Boycott des réseaux sociaux ?

Je pense qu'il est toujours juste de poser un signe fort et un signal et tout ce que nous pouvons rejoindre et montrer que les institutions, les joueurs et les entraîneurs sont ensemble vaut la peine d'essayer. Cela ne suffira jamais. Nous pouvons toujours faire plus, mais si une campagne comme celle-ci est lancée, nous sommes pleinement engagés et c'est une bonne chose de nous rejoindre et la meilleure chose à sauvegarder.

L'article continue ci-dessous



Vous attendiez-vous à avoir un si bon départ à Chelsea?

Je ne sais pas, je n’attendais pas trop parce que si vous attendez trop, trop loin dans l’avenir, il se peut que vous vous déceviez constamment. Si vous êtes satisfait d'un match nul avant le début du match, vous vous retiendrez peut-être qu'il aurait été possible de gagner. Il n'y a pas d'attentes en termes de points, de titre, si on atteint ce point alors on réussit, on ne se sent jamais comme ça et c'est la même chose à l'académie de football, en Bundesliga, en France, et ici.

Ce que nous faisons, c'est nous pousser à la limite, exiger le meilleur de nous-mêmes et c'est un énorme défi dans lequel nous nous sommes lancés - la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup. Quand nous participons à une compétition avec Chelsea, nous jouons pour gagner et c'est ce que j'exige de moi-même. Pouvons-nous gagner tous les matchs d'ici la fin de l'année? Non, probablement pas, mais nous essaierons de gagner chaque match et rien d'autre. C'est ce que nous attendons de nous. Je ne serai jamais pleinement satisfait lorsque nous ferons match nul, toujours très en colère lorsque nous perdons, cela fait partie de ma personnalité et de l’ADN de ce club. Cela ne fonctionne pas autrement que par étapes et l'étape la plus importante est demain contre Fulham."