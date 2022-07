Tuchel clarifie sa position sur Lukaku

Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, a assuré qu’il n’a jamais demandé le départ de l’attaquant belge, Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku est retourné cet été en prêt à l'Inter Milan après une année décevante à Londres. Le Belge désirait ce come-back, mais qu’en est-il du staff des Blues ?

Alors qu’il s’était embrouillé avec le joueur la saison dernière, le coach allemand vient d’assurer qu’il n’a jamais cherché à mettre son avant-centre à la porte.

« Il n'y a jamais eu de réunion ici où j'ai dit 'je veux que ce gars parte'", a-t-il assuré. "Jamais. J'ai toujours été clair : s'il reste, nous ferons tout pour le mettre dans les meilleures dispositions, pour le mettre en meilleure forme, pour améliorer le style d'entraînement, notre style de jeu, pour qu'il soit mieux adapté ».

« Romelu a fait savoir très clairement qu'il voulait partir et les propriétaires ont pris la décision de le libérer directement », a enchéri l’ancien coach du PSG.

Pour Tuchel, "ce n'est jamais personnel"

Tuchel est-il déçu de la façon dont les choses se sont passées ? "Déçu n'est pas le bon mot", a-t-il rétorqué. « Je ne connais pas de meilleur mot en anglais. On a l'impression que je le prends personnellement. Ce n'est jamais personnel. Je ne suis pas heureux que nous n'ayons pas pu tirer davantage de lui ».

« Peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de temps. Un peu plus de forme physique, un peu plus d'adaptation dans notre jeu. Qui sait ? Mais nous ne le saurons pas. Une fois que Romelu a donné son avis clair sur la situation et qu'il y avait une solution sur la table, les propriétaires ont fait leur choix et ont eu ma bénédiction », a conclu Tuchel.