Tuchel choqué par les déclarations de Werner

Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, n’a pas aimé les récentes déclarations faites par son attaquant Timo Werner.

Timo Werner a suggéré qu’il pourrait quitter Chelsea cet été. Des propos qui ont laissé son coach pantois. Le technicien allemand n’est pas resté sans réaction et a indiqué à son compatriote qu’il devrait être "l'une des personnes les plus heureuses de la planète".

Werner est sous contrat du côté de Stamford Bridge jusqu'en 2025 et a déjà goûté à la Ligue des champions lors de son passage dans l'ouest de Londres.

Les questions sur sa forme et la concurrence féroce pour les places ont amené le joueur de 26 ans à admettre qu'il "pourrait être heureux partout" lorsqu'il a été interrogé sur ce que l'avenir pourrait lui réserver.

Timo Werner quittera-t-il Chelsea ?

Après avoir pris connaissance des propos de Werner, le manager des Blues, Tuchel, a déclaré aux journalistes : "Je suis surpris, je serais très heureux en tant que jeune joueur d'avoir un contrat au Chelsea football club. Je serais l'une des personnes les plus heureuses de la planète. Il a besoin de temps de jeu. Il doit montrer de la qualité, prendre sa place et défendre sa place. Je serais l'une des personnes les plus heureuses de la planète à avoir un contrat avec Chelsea. S'il a dit cela, je ne comprends pas."

Werner, qui a ouvert le score lors de la victoire de Chelsea contre le Club America (2-1), n'a pas joué contre Charlotte en raison d'un problème aux ischio-jambiers, mais Tuchel maintient que son compatriote reste dans ses plans, en affirmant : "Bien sûr, c'est notre joueur, bien sûr".

Qu'a dit Werner sur son avenir ?

Au lendemain de la première sortie amicale de l'été, Werner a répondu lorsqu'on lui a demandé s'il devait avoir une discussion franche avec les dirigeants de Chelsea à propos de sa situation : "C'est difficile à dire. Tout d'abord, la chose la plus importante est que je suis heureux. Je suis heureux quand je joue et que je marque des buts. C'est un fait. C'est ce dont je dois m'occuper et les autres choses viendront." Interrogé sur la possibilité de trouver ce bonheur à Chelsea, il a ajouté : "Je pourrais être heureux partout."