Tuchel attend plus de Reece James

Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, n'exclut pas de déplacer son international anglais Reece James en milieu de terrain à la place de N’Golo Kanté. Mais il se méfie de la progression trop rapide du joueur.

"Il a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des meilleurs, mais Reece a encore un long chemin à parcourir, a-t-il commencé par confier à propos de son défenseur. Il y a un potentiel incroyable et il a les capacités, les bases, le corps, le physique, l'état d'esprit pour se frayer un chemin jusqu'au sommet, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Nous le soutiendrons. Nous le pousserons pour qu'il devienne ce joueur pour Chelsea."

Cette saison, James a participé à 38 matches des Blues, toutes compétitions confondues (dont 30 comme titulaire). Il s’est rendu auteur de 6 buts marqués et 9 passes décisives offertes.

Faire monter Reece James d’un cran sur le terrain serait une bonne idée pour anticiper un possible départ du Français. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat du côté de Stamford Bridge et son nom commence à alimenter la rubrique du mercato.

Dernièrement, la presse anglaise a fait état d’un intérêt de Manchester United envers le champion du monde tricolore. Erik Ten Hag souhaiterait l’attirer à Old Trafford pour apporter de l’équilibre au sein de l’équipe.