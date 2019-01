Tuchel, Areola…Les réactions après Pontivy-PSG (0-4)

Le PSG est sorti largement victorieux de son 1er match de Coupe de France. Après la rencontre, les Franciliens ont fait part de leur satisfaction.

Opposé à Pontivy, le PSG a fait honneur à son standing ce dimanche. Les champions de France ont pris le dessus sur leurs modestes opposants sur un score sans appel de 4 buts à 0. Un bon match de reprise, alors que la reprise de l'entrainement n'a été effectuée qu'il y a trois jours. Après la partie, Tuchel et ses hommes ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette rencontre et la qualification acquise. Concernant leurs adversaires, ils ont affiché des regrets, mais aussi de la fierté vu qu'ils sont restés en vie beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'espéraient.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Eurosport) : "C'est toujours un peu compliqué (la reprise). Compte du fait qu'on n'a eu que deux entrainements, on a bien commencé l'année. On a joué sérieux. C'est normal si ce n'était pas très bien huilé. Mais ce n'est pas toujours facile de jouer avec la même motivation. On sortait des vacances. On peut jouer mieux, c'est absolument clair. Mais, ce n'était pas nécessaire aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un bon début. L'objectif était de jouer simple et ne pas trop perdre le ballons et c'était un bon entrainement. On a manqué un peu de discipline, il fallait rester sur des possessions plus longues. Il ne faut pas rester trop strict. On aura maintenant une série de 17 matches qu'on enchainera tous les trois jours".

Alphonse Areola (gardien du PSG sur Eurosport) : "Le brassard de capitaine à la fin ? Ça m'a un peu surpris et fait plaisir en même temps. C'est un bon signe de confiance. Ca a pas été évident aujourd'hui. 1e match de l'année, il faut se remettre dans le rythme. Faut continuer de l'avant pour être encore plus fort (…) Sur le peu de choses que j'ai pu avoir, il fallait rester concentré. Il faut répondre présent, et c'est mon travail. Il ne faut pas négliger les compétitions. On joue à fond, et on espère apporter le plus de titres au club (…) Pontivy, ils nous ont donné du fil à retordre. Ils ont été bons. Ils n'ont pas été inhibés par l'enjeu, et par nous".

Yannick Blanchard (entraineur de Pontivy sur Eurosport) : "On s'attendait à tout, car il (Tuchel) n'a pas donné son groupe. On est très contents d'avoir joué cette équipe-là. Ils nous ont respectés. C'était le match parfait pour nous et je pense qu'on a donné une bonne image du club. 4-0, c'est lourd et c'est sévère. Mais dans le contenu, on a fait des choses intéressantes. On avait la volonté de jouer, ne pas faire que défendre. Le tournant du match, c'est le but contre nous camp. C'est compliqué et dur à avaler. Et après, on a eu une très grande occasion avant la pause. C'est sur l'efficacité que Paris l'a emporté. Mes joueurs peuvent être fiers d'eux. Certains méritent de jouer plus haut".

Clément Daoudou (gardien de Pontivy sur Eurosport) : c'était un match très intense pour moi. Dans la concentration, dans l'intensité, qui change du quotidien. J'avais bien étudié les Parisiens. Mon regret, c'est quand même d'avoir pris quatre buts, et aussi le fait de ne pas avoir marqué en 1e période. On aurait pu ramener un peu de folie dans le stade".