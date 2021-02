Tuchel affiche publiquement l'un de ses joueurs

Thomas Tuchel a sorti le remplaçant Callum Hudson-Odoi pour une mauvaise attitude lors du match nul avec Southampton.

La série de cinq victoires des Blues sous la direction de Tuchel s'est terminée au St Mary's Stadium, avec un penalty de Mason Mount en deuxième période pour égaliser après après la bonne finition de Takumi Minamino.

Southampton, qui était sur une série de six défaites en championnat, n'avait que 29% du ballon et un tir cadré.

Cependant, les Saints se sont bien défendus contre une équipe de Chelsea qui n'a pas réussi à atteindre la cible en seconde période après l'égalisation de Mount à la 54e minute.

Hudson-Odoi a été intégré à la mi-temps pour Tammy Abraham mais a lui-même été remplacé par Hakim Ziyech après un peu plus d'une demi-heure au cours de laquelle il n'a pas réussi à tirer ou à créer une occasion, n'a effectué que sept passes et n'a pas une seule fois gagné la possession pour son équipe.

Tuchel, qui était très agité devant sn banc, a confirmé que le jeune attaquant avait été sorti en raison de son manque apparent d'effort dans le cadre d'une attaque qui a laissé l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain profondément frustré.

L'article continue ci-dessous

"Nous avions toutes les occasions. Cela aurait été une victoire méritée, mais parfois c'est comme ça dans le football", a déclaré Tuchel à BT Sport. «Nous avons été très, très bons dans les 80 premiers mètres du terrain mais, dans les 20 derniers mètres, je n’étais pas content. Nous n’avons pas été assez décisifs, pas assez agressifs, pas assez cliniques pour être en tête, pour créer plus de grosses occasions où Tu ne peux pas rater. La prise de décision n'était pas bonne aujourd'hui. Après un match comme celui-ci, si vous avez besoin d'un penalty pour marquer une fois, cela résume tout."

"Nous avons laissé une chance je pense en première mi-temps. Il n'y a pas eu de contre-attaques parce que nous étions en hauteur et que nous contrôlions très bien les contre-attaques. Pour moi, ce qui était frustrant, ce sont les 20 derniers mètres. Nous avons eu tellement d'occasions, des demi-chances, et j'ai eu le sentiment que nous avons mis fin à nos propres attaques avec de mauvais choix.

"Il a manqué l'agressivité et la détermination dans la surface pour terminer ce match tôt, car nous avions toutes les opportunités, mais dans les 20 derniers mètres nous n'étions pas assez bons aujourd'hui."



"Nous avons fait entrer Hudson, mais avec Hudson, je n'étais pas satisfait de l'énergie et de l'attitude en contre-pressing, alors nous avons décidé de le sortir parce que nous exigeons beaucoup, nous exigeons 100%, et j'ai vu qu'il n'était pas dans cette forme où il peut nous aider."