TS Galaxy confirme le décès de Thembinkosi Mbamba

La tragédie a de nouveau frappé le football sud-africain avec l'annonce du décès du milieu de terrain du TS Galaxy Thembinkosi Mbamba.



La nouvelle a été un choc majeur, car il y a à peine une semaine, il faisait partie du onze de départ qui a marqué l'histoire en battant Kaizer Chiefs et en remportant la Coupe Nedbank.



Cependant, les célébrations semblent s'être arrêtées et le club a confirmé le décès de l'athlète de 23 ans samedi matin.



A sad morning for the TS Galaxy family as we woke up to the sad news of Thembinkosi Mbamba's passing. Last week we were celebrating with him, today we mourn him. Our sincere condolences to his family during this difficult period. Sleep well young Rocket. pic.twitter.com/pCKyxH0orv