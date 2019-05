Troyes - Rui Almeida : "Chaque joueur doit avoir conscience de ce qu'il doit faire"

L'entraîneur troyen espère que ses joueurs feront une bonne prestation ce vendredi lors du deuxième play-off de Ligue 2 contre Lens (18h).

s'apprête à accueillir Lens dans le cadre du deuxième play-off de ce vendredi (18h). Le vainqueur de cette rencontre défiera ensuite le 18e de dans un barrage aller-retour pour tenter d'accéder à la la saison prochaine.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur troyen Rui Almeida a évoqué ce match et notamment la bonne série de son équipe, qui a terminé troisième du championnat grâce à une série finale de huit victoires. "C'est vrai qu'on a fini le championnat avec une belle série. Même s'il est important d'être dans une bonne dynamique, demain ça sera malgré tout différent", a estimé l'entraîneur portugais.

"Ce n'est pas la première fois que le club est dans une course à la montée. Plusieurs joueurs ont vécu les barrages il y a deux ans (succès contre Lorient 2-1, 0-0, ndlr). Demain, ça sera une finale à gagner. Il faut que chaque joueur entre sur le terrain en ayant conscience de ce qu'il a à faire, individuellement et collectivement. Nous avons affronté le deux fois cette saison (2-0 pour Lens à Bollaert, 1-0 pour Troyes dans l'Aube, ndlr), donc on se connaît très bien, même si l'enjeu sera différent cette fois.

"Les supporters sont toujours importants, mais demain, encore plus. Ils vont avoir un rôle déterminant. On est confiants avant ce match. On connait la difficulté du match et la qualité de l'adversaire, mais on est concentrés sur nos compétences."

Les barrages se disputeront ensuite les 30 mai et 2 juin prochains. L'AS , Amiens, et sont encore susceptibles de termines 18e de Ligue 1 et d'être concernés. Tout dépendra des résultats de la dernière journée de championnat, disputée ce vendredi (21h05).