Troyes : Adil Rami livre ses vérités

De retour en Ligue 1 ce week-end avec Troyes, Adil Rami s'est confié sur ces dernières années compliquées pour lui.

Adil Rami a retrouvé la Ligue 1 ce week-end, sous les couleurs de Troyes. Un peu plus de deux ans après son licenciement de Marseille, le défenseur champion du monde a rejoint l'Aube cet été pour apporter son expérience chez le promu, champion de Ligue 2 la saison dernière.

Pour la réception de Nice, Rami a dû faire son entrée en jeu au bout d'une petite demi-heure de jeu pour suppléer Walid El Hajjam, touché à l'épaule après un duel. Entré sur la pelouse alors que son équipe menait 1-0, l'ancien lillois a signé une copie sérieuse pour aider les Troyens à conserver leur avantage et s'offrir une victoire de prestige.

"C'était compliqué. Je suis arrivé d'un long périple pendant deux ans où c'était compliqué pour moi dans tous les pays du monde. Ma plus grosse blessure, c'était dans la tête, pour reprendre le foot, retrouver des sensations et de la confiance", a confié l'intéressé à Prime Vidéo après la rencontre.

Avant de régler quelques comptes : "J'avais une certaine pression, parce que je sais que je suis attendu, je sais qu'on ne me fait pas de cadeau. (…) Comme je l'ai dit, on aurait dit un gamin de 20 ans. Moi, j'aime le football plus que tout le monde. On a essayé de me noyer, mais, pour les crétins, c'est très compliqué de noyer un poisson. Donc je suis content d'être là aujourd'hui et de faire partie de cette victoire, je suis heureux."

Depuis son départ de Marseille, le champion de France 2011 a connu plusieurs expériences plutôt mitigées, que ce soit à Fenerbahçe, Sochi et enfin Boavista, la saison dernière, où il a participé au maintien du club en première division portugaise.

La même mission qui l'attend cette année à Troyes, avec des débuts encourageants. Toujours joueuse, la formation dirigée par Laurent Battles a enregistré sa deuxième victoire de la saison ce dimanche et compte désormais neuf points après dix journées, occupant ainsi la seizième place de Ligue 1. Prochain rendez-vous pour les Aubistes : dimanche prochain sur la pelouse de Reims pour le compte de la 11e journée de championnat.