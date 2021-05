Trophées UNFP - Tchouaméni élu meilleur espoir de Ligue 1

Le milieu de terrain de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, a été désigné meilleur espoir de la saison de Ligue 1 aux trophées UNFP.

Les récompenses des trophées UNFP continuent d'être décernées au compte-goutte. Ce samedi, c'est le Monégasque Aurélien Tchouaméni qui a été désigné meilleur espoir de la saison de Ligue 1, lui qui s'est imposé comme un rouage essentiel du Monaco de Niko Kovac.

Il devance ainsi le Rennais Eduardo Camavinga, le Niçois Amine Gouiri, le Lyonnais Maxence Caqueret et son coéquipier Sofiane Diop, qui avaient eux aussi été nominés par la LFP dans cette catégorie.

Débarqué de Bordeaux lors du mercato d'hiver 2020 peu avant l'interruption liée au Covid, l'international espoirs a vécu sa première saison pleine sur le Rocher. Celle de l'explosion sous les ordres du technicien croate, qui n'a pas hésité à lui confier les rênes du milieu de terrain.

💾 𝙸𝙳 𝙲𝙰𝚁𝙳 💾



𝗡𝗼𝗺 : Tchouaméni

𝗣𝗿𝗲́𝗻𝗼𝗺 : Aurélien

𝗔𝗴𝗲 : 21 ans

𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 : Numéro 8 de l'AS Monaco, homme à tout faire du milieu de terrain

𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁 : Elu Meilleur Espoir de la saison de @Ligue1UberEats



🌪💎#TropheesUNFP pic.twitter.com/UmLavpkms3 — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 22, 2021

"C'est en grande partie grâce à lui si on est là aujourd'hui, affirmait-il d'ailleurs récemment à propos de l'ancien coach du Bayern dans un entretien à Téléfoot. Quand il fallait changer de système, il n'a pas hésité à le faire.

"Si je devais le caractériser en un mot, je dirais rigueur. Il ne nous laisse jamais nous reposer sur nos lauriers. C'est de la concentration aux entraînements, beaucoup d'exigence. C'est vraiment un grand coach."

Avec une grande réussite, puisque Tchouaméni a disputé 35 des 37 journées de championnat jusqu'à présent, et ses deux buts pour quatre passes décisives sont loin de tout dire de son apport dans le jeu du club de la Principauté, finaliste malheureux de la Coupe de France cette semaine face au PSG.

Le jeune homme de 21 ans succède ainsi à un certain Kylian Mbappé au palmarès de cette distinction. L'ancien monégasque état triple vainqueur du meilleur espoir, mais est désormais trop âgé pour être distingué, lui qui est en course pour être élu meilleur joueur du championnat aux côtés de Memphis Depay, Neymar, Burak Yilmaz et Wissam Ben Yedder.

Appelé par Sylvain Ripoll, Aurélien Tchouaméni rejoindra les Espoirs après une dernière journée de championnat à Lens où Monaco voudra a minima valider sa place sur le podium. Il faudra ensuite terminer l'Euro entamé en mars, avec un quart de finale à venir face aux Pays-Bas, le 31 mai.