Trois nouveaux cas de Covid à Bordeaux

Rien ne va aux Girondins de Bordeaux. Si les hommes de Vladimir Petkovic ont pris une bonne respiration ce week-end en Coupe de France, la situation n'en reste pas moins délicate en championnat.

Et les Girondins ont été frappés par une nouvelle mauvaise nouvelle, à la veille de défier Lille, pour le dernier match de la phase aller de Ligue 1.

En effet, selon les informations de L'Equipe, trois nouveaux joueurs ont été testés positifs au Covid-19 et devront donc être absents face aux Dogues. Il s'agit du défenseur norvégien Gregersen, du milieu malien Sissokho et de l'attaquant Sékou Mara. Ils rejoignent ainsi Rémy Oudin et Dilane Bakwa.

De nouveaux tests ont été passés par les joueurs ce mardi matin, en espérant qu'ils ne révèlent pas de nouveaux cas positifs.

Sans quoi le match de mercredi soir pourrait être remis en question, puisque selon les protocoles de la LFP, une équipe peut demander le report de son match si elle ne dispose pas de 20 joueurs aptes à jouer.

Quinzièmes avec 17 points, les Girondins espèrent s'éloigner un peu de la zone rouge avant les fêtes, eux qui reprendront le chemin de la compétition face à Brest, le 2 janvier prochain, en 16e de finale de la Coupe de France.