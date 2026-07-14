Trois mois après les faits, Prestianni continue de subir les conséquences d'une « remarque raciste » adressée à Vinícius Jr

Gianluca Prestianni gardera sans doute un souvenir mitigé du match amical qui a opposé Benfica à Flamengo samedi dernier. L’Argentin a été la cible de nombreuses provocations tout au long de la rencontre.

Au cours de cette rencontre, remportée 2-1 par les Brésiliens, l’attaquant a été constamment pris à partie par les joueurs de Flamengo, le club formateur de Vinícius Júnior.

Cette hostilité fait suite à un incident survenu en avril, lorsque Prestianni, après un but de Vinícius Júnior à Lisbonne, aurait crié « mono » (« singe ») en se couvrant la bouche avec son maillot. L’attaquant de Benfica a immédiatement démenti, évoquant un malentendu.

L’attaquant a immédiatement démenti tout propos raciste, évoquant une confusion et assurant avoir prononcé « maricón », terme homophobe signifiant « pédé ».

L’UEFA a finalement donné raison à Prestianni : il n’avait pas tenu de propos racistes. L’ailier a toutefois écopé d’une lourde suspension de six matchs pour des « propos homophobes ».







