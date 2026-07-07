Hossam Hassan et Lionel Scaloni, les sélectionneurs de l’Égypte et de l’Argentine, ont officialisé les compositions d’équipe pour le match très attendu de ce mardi soir au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les deux légendes Mohamed Salah et Lionel Messi, capitaines des Pharaons et de l’Albiceleste, figurent logiquement dans le onze de départ.

Hossam Hassan a toutefois écarté Omar Marmoush, la star de Manchester City, du onze de départ pour la deuxième fois dans ce Mondial, après l’avoir déjà fait entrer en jeu contre l’Iran lors de la phase de groupes.

Le sélectionneur égyptien mise sur les qualités d’Haytham Hassan en attaque, l’avant-centre du Real Oviedo ayant déjà montré des éclats intéressants lors de ses apparitions contre l’Australie.

Les Pharaons récupèrent aussi les services de Muhannad Lashin au milieu de terrain, de retour après avoir purgué sa suspension face à l’Australie.

De son côté, Scaloni opère trois modifications par rapport à l’équipe alignée face au Cap-Vert : Julian Álvarez remplace Lautaro Martínez en attaque, Nicolas Tagliafico entre pour Facundo Medina et Leandro Paredes prend la place de Tiago Almada.

Voici la composition complète de l’équipe d’Égypte :

Gardien : Mostafa Shobeir.

Défense : Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hani, Karim Hafez.

Milieu de terrain : Muhannad Lashin, Marwan Attia, Imam Ashour.

Attaque : Mostafa Zico, Haytham Hassan, Mohamed Salah.

Quant au onze de départ de l’Argentine, il se présente comme suit :

Gardien : Emiliano Martínez.

Défense : Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Milieu de terrain : Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes.

Attaque : Lionel Messi, Julián Álvarez.

Les Pharaons ont validé leur billet pour les huitièmes en battant l’Australie, tandis que l’Albiceleste a disposé du Cap-Vert.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en quarts de finale le gagnant du match Suisse-Colombie, programmé plus tard dans la soirée.