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Trois joueurs français risquent une suspension face au Maroc

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Le trio français devra faire preuve de prudence

L'équipe de France aborde son quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, jeudi soir, avec une obligation de prudence : trois de ses joueurs, déjà avertis, risquent une suspension en demi-finale en cas de nouvelle sanction.

Selon la radio française Monte-Carlo, le sélectionneur Didier Deschamps devrait aligner son onze type, même si le doute persiste concernant Aurélien Tchouaméni, forfait contre le Paraguay en raison d’une douleur à la cuisse.

En revanche, il pourra s’appuyer sur Mano Koné, auteur d’une prestation convaincante en huitièmes de finale contre le Paraguay.

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Toutefois, le milieu de terrain devra rester vigilant : il a reçu un carton jaune à la 81^e minute de l’affrontement précédent, tout comme Bradley Barcola et Michael Olesi.

Michael Olise, généralement difficile à provoquer, a été piqué par le Paraguayen Matías Galarza. À la 7e minute du temps additionnel, l’arbitre a brandi un carton jaune à l’encontre de l’attaquant français, suite à une altercation au cours de laquelle il n’avait pas touché l’adversaire, selon la chaîne « Monte-Carlo ».

Le lendemain, la FFF a déposé une demande d’annulation de cette sanction.

Mercredi, en conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé que le carton jaune d’Oulissi restait valable. Ainsi, Oulissi, Koni et Barkola risquent tous trois une suspension en demi-finale s’ils sont avertis contre le Maroc.

Si les Bleus atteignent le dernier carré, l’Espagnol Ferran Torres serait le seul autre joueur menacé, après avoir été averti dans le temps additionnel du huitième de finale remporté 1-0 face au Portugal.

Enfin, la Belgique, victorieuse 4-1 des États-Unis, n’aura aucun suspendu pour d’éventuelles demi-finales.

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