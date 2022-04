Trois clubs italiens ciblent Lingard

Plusieurs écuries anglaises s’intéressant à l'attaquant de Manchester United, Jesse Lingard. Ce dernier a complètement disparu des radars depuis que Ralf Rangnick a pris les commandes des Red Devils.

Cette saison, Lingard n’a disputé que 3 matches comme titulaire, toutes compétitions confondues. Dont un seul sous les ordres du technicien allemand. Et son temps de jeu global en cet exercice 2021/2022 est de 392 minutes seulement (2 buts marqués et 1 passe décisive offerte).

Lingard pourrait retrouver Mourinho

Le quotidien The Mirror affirme Lingard est disposé à quitter Old Trafford vu que son contrat expire à la fin de la saison en cours. Il avait déjà été proche de changer d’air lors des deux dernières fenêtres du mercato.

West Ham et Newcastle étaient alors les deux clubs qui se disputaient ses services, mais à présent c’est donc en Italie que se dessine manifestement son futur. La Juventus, l'AC Milan et la Roma sont tous en course pour obtenir sa signature.

S’il prend la direction de l’Olimpico, Lingard y retrouverait son ancien coach à Manchester United, le Portugais José Mourinho.