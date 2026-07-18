Trois casse-tête pour Scaloni à la veille du choc face à l’Espagne

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, finalise son onze de départ pour défier l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, dimanche. Trois incertitudes majeures subsistent alors que l’Albiceleste vise un deuxième sacre consécutif.

Selon le site de la chaîne argentine « TYC », Scaloni pourrait encore procéder à quelques ajustements avant la finale programmée au MetLife Stadium, dans le New Jersey, quatre ans après le sacre de l’Argentine au Qatar.

Comme à son habitude durant la compétition, le sélectionneur garde le silence et ne dévoile rien, si bien que le onze de départ demeure incertain, même si la structure globale de l’équipe devrait être préservée.

Molina ou Montiel en arrière droit ?

Le premier dilemme concerne le poste d’arrière droit, entre Nahuel Molina et Gonzalo Montiel. Si le Madrilène a occupé ce côté tout au long de la compétition, il a connu un passage à vide en demi-finale contre l’Angleterre, lorsque l’unique but adverse est intervenu sur son flanc.

Entré en jeu en seconde période, le défenseur de River Plate a livré l’une de ses meilleures performances, se montrant très à l’aise sur le terrain et se positionnant ainsi comme un candidat sérieux pour une place dans le onze de départ en finale.

Une lutte à trois pour deux places au milieu

Le deuxième casse-tête concerne le milieu de terrain, où trois joueurs se disputent seulement deux places : Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone et Nicolás González.

Après avoir été écarté du onze de départ face à l’Angleterre, De Paul a prouvé son importance en entrant en jeu en tant que remplaçant. Compte tenu de son influence sur l’équipe et de l’élan qu’il apporte lors des matchs décisifs, le « petit moteur » pourrait bien retrouver sa place dans le onze de départ.

Cependant, le gaucher de l’Atlético, Nicolás González, demeure une option constante dans les calculs de Scaloni ; il pourrait ainsi suppléer le fils de Simeone afin de contenir les incursions de Lamine Yamal, et de Pedro Porro aux côtés de Nicolás Tagliafico, même si le joueur de Boca Juniors conserve pour l’instant la préférence du sélectionneur.

Lo Celso en balance avec Paredes

Le troisième dilemme concerne Giovanni Lo Celso, dont les chances se sont accrues ces dernières heures après la dernière séance d’entraînement : le milieu de terrain du Real Betis a en effet obtenu l’un des 13 maillots distribués par Scaloni, et pourrait remplacer Leandro Paredes, qui n’a pas encore retrouvé toute sa forme.

Composition probable

D’après les informations disponibles, la composition de départ de l’Argentine devrait être la suivante :

Gardien : Emiliano Martínez

Défense : Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Milieu de terrain : Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul (Nicolás González), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Giovanni Lo Celso), Alexis Mac Allister

Attaque : Lionel Messi, Julián Álvarez