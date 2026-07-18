Trois buts ou plus ?… Kroos à l'Argentine : « Oubliez le titre si cela arrive »

L'ancienne star allemande Toni Kroos a livré son pronostic pour la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l'Argentine, tenante du titre, à l'Espagne dimanche soir aux États-Unis.

L’ancien milieu de terrain allemand estime que la Roja abordera la finale de la Coupe du monde de football de dimanche face à l’Argentine en position de favorite, à condition qu’elle maintienne le niveau de jeu qui l’a caractérisée tout au long du tournoi.

Intervenant dans son podcast « Kross & Kross : La Coupe du monde sous la loupe » diffusé sur TikTok, qu’il coanime avec son frère Félix, l’ex-star du Real Madrid et champion du monde 2014 a salué la capacité de la Roja à imposer son contrôle dès qu’elle prend le dessus.

Il a déclaré : « S’ils reproduisent cette performance sur le terrain lors de la finale, ils seront les grands favoris et remporteront le match. »

Lire aussi : Scaloni et De la Fuente : la finale du maître et de l’élève… Qui donnera la dernière leçon à l’autre ?

Il a toutefois mis en garde l’Argentine contre la capacité de la Roja à gérer les matchs lorsqu’elle mène au score : « Si une équipe comme l’Espagne parvient à jouer alors qu’elle mène, vous ne voudrez pas l’affronter. »

Son frère Félix a pour sa part souligné le contraste de style entre les deux finalistes : « D’un côté, une équipe passionnée, les yeux brillants d’enthousiasme et la mousse aux lèvres : les Argentins. De l’autre, des Espagnols d’une objectivité exemplaire. »

Malgré son soutien à la Roja, Kroos met en garde : l’Argentine reste dangereuse. « Si on leur laisse le moindre espace, l’Argentine exploitera la moindre faille », prévient-il.

Il a ajouté que l’ouverture du score pourrait s’avérer décisive : « Si l’Espagne marque la première, ce sera fini ; elle pourrait alors en ajouter trois ou quatre. »

Dimanche, l’Espagne et l’Argentine, tenante du titre, s’affronteront en finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Luis de la Fuente viseront un deuxième sacre planétaire, tandis que l’Albiceleste entendra conserver le trophée conquis en 2022.

Lire aussi : Va-t-il payer le prix de sa décision ?… Le Real Madrid met fin à la polémique autour de Rodri