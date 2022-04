Trézeguet tranche entre Mbappé et Benzema

Le Ballon d’Or 2022 sera décerné à la fin de la saison en cours et aujourd’hui deux joueurs se détachent comme les principaux candidats pour sa conquête. Et ce sont deux Français, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Marchant tous les deux sur l’eau depuis plusieurs semaines, ils compliquent la tâche des jurys. Parmi les observateurs, ils sont aussi beaucoup à éprouver des difficultés pour les départager.

Trézeguet a un penchant pour l’ainé

Benzema ou Mbappé ? Mbappé ou Benzema ? Le choix est cornélien, mais il y en a également qui n’ont pas hésité à en mettre un devant l’autre. David Trézeguet, ancien grand attaquant français, a désigné son favori pour la prestigieuse récompense individuelle.

Dans un entretien accordé au Parisien, Trezegol a opté pour Benzema et il a expliqué pourquoi : « Ils ont remporté la Ligue des nations. Mais il y a un paramètre à prendre en compte. En signant deux triplés consécutifs avec le Real, le club le plus médiatique au monde, Karim a marqué des points. Il mérite le Ballon d’or 2022 ».

Le champion du monde 1998 ne dévalorise pas pour autant la star parisienne. « Kylian a encore le temps, même si ça n’enlève rien à ses incroyables performances cette saison. Ce trophée s’offrira à lui à l’avenir et pas une seule fois à mon avis », a-t-il souligné.

« Benzema et Mbappé, ce sont deux top joueurs »

A la question lequel de ces deux attaquants est le meilleur aujourd’hui, l’ancien bianconero a d’ailleurs brandi un joker : « Je ne les différencie pas. L’un va plus vite quand l’autre est plus efficace. Mais ce sont deux top joueurs. Des fuoriclasse, comme on dit en Italie ». Il n’arrive pas non plus à se décider qui est plus buteur dans l’âme : « Ce n’est pas évident de répondre. Kylian bouge beaucoup, il dézone. Ils ont tous les deux des caractéristiques propres mais sont animés par la même idée : marquer et être décisif. »

Le héros de la finale victorieuse de l’Euro 2000 a conclu en soulignant la chance qu’avait Didier Deschamps de posséder aujourd’hui ces deux génies dans son effectif tricolore. « Au-delà d’une efficacité commune, ils présentent des qualités complémentaires. Karim se situe un peu plus dans la surface, quand Kylian fait parler sa vitesse et sa puissance en aimant amorcer ses actions côté gauche. Ils s’entendent très bien. Se comprennent d’un simple regard. Leur complicité saute aux yeux. Ils parlent le même langage sur le terrain, celui du talent et du but. Ils respirent le football. Didier (Deschamps) a la chance de posséder deux joueurs uniques ».