"Très heureux" à Manchester United, Ronaldo espère remporter des trophées

Le Portugais espère ramener les Red Devils vers les sommets sous l'égide d'Erik Ten Hag la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo a une fois de plus laissé entendre que son avenir immédiat se trouve à Manchester United. La superstar portugaise se dit "très heureuse" à Old Trafford, alors qu'elle se fixe pour objectif de remporter de grands honneurs sous la direction d'Erik ten Hag en 2022-23.

Le quintuple Ballon d'Or n'a passé que 12 mois dans un environnement familier avec les Red Devils, après avoir quitté la Juventus à l'été 2021, mais des questions ont été posées quant au respect d'un contrat initial de deux ans.

Le talisman de 37 ans, qui a inscrit 24 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, a laissé entendre qu'il resterait sur place et jouerait un rôle important dans un autre projet de reconstruction entrepris par un tacticien néerlandais très apprécié.

Cristiano Ronaldo restera-t-il à Man Utd ?

L'un des plus grands joueurs de tous les temps a raconté au "Journal des joueurs" de Manchester United son retour émouvant et ses projets pour 2022-23 : "J'étais heureux bien sûr de revenir dans un club qui a vraiment élevé ma carrière, donc c'était incroyable le sentiment quand je [suis] revenu. C'était agréable de sentir les supporters, leur bonheur était grand.

"J'étais et je suis toujours très heureux d'être ici. Et ce que je dois dire aux supporters, c'est qu'ils sont incroyables. Même quand on perd un match, ils nous soutiennent toujours, ils sont toujours avec nous. Les supporters, ils sont toujours dans mon cœur. Ce sont des gens que nous devons tous respecter parce qu'ils sont de notre côté."

Une saison encore très bonne

Cristiano Ronaldo a été le remède pendant une bonne partie de la saison dernière. Le Portugais a fourni les rares moments forts d'une campagne totalement misérable pour United. Sans lui, les choses auraient pu être bien pires. C'est lui qui, à lui seul, a permis à l'équipe de passer la phase de groupes de la Ligue des champions grâce à une série de buts tardifs.

Il ne lui manquait que cinq buts pour devancer Son Heung-min et Mo Salah, tous deux détenteurs du Soulier d'or, avec 18 contre 23. Et ce, bien qu'il ait joué sept matches de moins que Salah et deux de moins que Son.

Avec 24 buts dans toutes les compétitions, Ronaldo peut dire qu'il a fait sa part. La question est de savoir où United va aller à partir de maintenant et comment Ten Hag peut l'intégrer dans son équipe.

Ronaldo n'est tout simplement pas adapté à un système moderne de pressing, mais il reste une machine à buts. Il voudra également être un titulaire régulier.

Ten Hag souhaitant faire venir un attaquant cet été, Ronaldo acceptera-t-il de perdre du temps de jeu ? Ce sont les questions que le nouveau manager de United devra évaluer.

Si Ronaldo est prêt à s'intégrer dans le régime de Ten Hag, il peut encore être un atout très précieux. Dans le cas contraire, il pourrait être plus un problème qu'un remède.

Man Utd gagnera-t-il un trophée en 2022-23 ?

Après une campagne 2021-22 sans trophée, les Red Devils ont passé cinq ans sans décrocher un titre majeur.

Cependant, Ronaldo est convaincu que l'une des équipes les plus décorées du football mondial peut revenir dans la course au titre, tout en continuant à réécrire les livres d'histoire.

L'international portugais a ajouté sur son ambition : "Pour moi, la chose la plus importante est d'essayer de gagner les matchs et d'essayer de gagner un championnat ou une coupe. Mais je crois que Manchester sera à sa place. Comme je l'ai déjà dit, il faut parfois du temps, mais j'y crois toujours.

"Les records, ça vient de façon naturelle. Je ne suis pas les records, mais les records me suivent. Donc c'est bien.

"C'est toujours ma motivation pour continuer. Je travaille dur. J'aime toujours autant la passion du jeu. Et bien sûr, Manchester et mes coéquipiers m'ont aidé tout au long du chemin, donc je dois apprécier toutes les personnes qui aident Cristiano."

United sera sous la direction d'un nouveau tacticien néerlandais, Ten Hag, la saison prochaine, et Ronaldo pense que l'on fait appel à la bonne personne pour obtenir des succès plus tangibles.

Il a dit de Ten Hag : "Je sais qu'il a fait un travail fantastique pour l'Ajax et que c'est un entraîneur expérimenté. Mais nous devons lui laisser du temps, vous savez, et les choses doivent changer comme il le souhaite.

"J'espère que nous aurons du succès, bien sûr, car si vous avez du succès, tout Manchester en aura aussi. Je lui souhaite donc le meilleur. Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que l'année prochaine nous allons gagner des trophées."

Ten Hag, quant à lui, a laissé entendre qu'il chercherait à garder Ronaldo à Old Trafford, déclarant lors de sa première conférence de presse que "les buts" sont ce que le Portugais apportera à l'équipe.

Il a ajouté dans une interview ultérieure, à De Telegraaf : "J'ai hâte de travailler avec lui.

"Ronaldo est un géant. De par ce qu'il a déjà montré et je pense qu'il est encore très ambitieux. Bien sûr, j'aimerais le garder.

"Il a été très important pour Man Utd cette année [et il] peut produire de grandes statistiques".