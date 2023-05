Très courtisé, Lautaro Martinez donne une tendance pour son futur !

L'avant-centre de l'Inter Milan a tenu des propos forts après le sacre de son club en finale de la Coupe d'Italie, mercredi soir.

Il est bien l'homme providentiel de cette fin de saison canon pour l'Inter. Du haut de ses 25 ans, Lautaro Martinez n'en finit plus de prendre la lumière. Déjà brillant et décisif en demi-finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan, le champion du monde argentin a encore fait la différence à l'occasion de la finale de la Coupe d'Italie, mercredi, contre la Fiorentina.

Lautaro Martinez donne le ton pour son avenir !

En s'offrant un doublé, Lautaro Martinez a été le grand artisan de la victoire intériste contre la Viola. L'avant-centre renforce ainsi sa cote sur le marché des transferts, qui était déjà excellente. Mais si son nom revient avec insistance au Real Madrid, Lautaro Martinez semble déterminé à s'inscrire dans la durée avec l'Inter.

"Je suis super content, parce que cela fait deux ans qu'on gagne des trophées avec ce grand club. Je suis heureux, il faut continuer comme ça. On voulait vraiment soulever une autre coupe, s'est-il enthousiasmé dans des propos accordés à Sport Mediaset. On avait mal démarré les 15 premières minutes, mais ensuite on a fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Je suis ravi de ramener cette coupe à Milan. Je veux continuer à apporter ma contribution pour le club et continuer à gagner."