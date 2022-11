Très confiant, le Danemark annonce la couleur contre les Bleus !

La sélection danoise aborde son match contre l'équipe de France avec confiance, comme l'a souligné le sélectionneur adjoint Morten Wieghorst.

Après un match nul et vierge contre la Tunisie pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde, le Danemark affrontera l'équipe de France pour la 2e journée de la phase de poules de la compétition, ce samedi, à 17 heures. Une rencontre aux airs de déjà-vu pour deux formations européennes habituées à se croiser dans leur ère récente.

Les Danois sont confiants

Le Danemark aborde ce match avec une certaine confiance, découlant de ses deux bonnes performances contre les Bleus cette année - deux victoires dans le cadre de la Ligue des Nations.

Pour le sélectionneur adjoint Morten Wieghort, la formation scandinave ne doit nourrir aucun complexe. « Si vous regardez les individualités de l'équipe de France, elle a des joueurs de classe mondiale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit de voir leur banc et combien de bons joueurs sont remplaçants. Ça en dit long. Mais en tant qu'équipe, nous avons une équipe très soudée. Tactiquement, nous sommes flexibles et nous avons une équipe solide. Nous travaillons les uns pour les autres et nous avons des joueurs de qualité. Nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence contre n'importe quel adversaire."

"À partir du moment où nous avons cette confiance en nos qualités, quel que soit l'adversaire, alors le match devient intéressant, a poursuivi le technicien. C'est le troisième cette année, ce n'est pas fréquent de jouer la même équipe trois fois dans l'année. Les deux équipes connaissent donc les qualités de l'autre. La France a changé de formation depuis notre dernière confrontation, ils jouent un peu différemment, ils ont fait des changements. Nous allons voir si nous nous faisons confiance pour faire une nouvelle belle performance contre eux. Nous avons des atouts pour surprendre les Français. »

Pour rappel, le Danemark et la France se sont également rencontrés à de nombreuses reprises dans de grandes compétitions internationales. En Coupe du monde, les deux nations s'étaient croisées en 1998 et 2018.