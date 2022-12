Le très bel hommage d'Antonio Conte à Hugo Lloris et à l'équipe de France

Antonio Conte, le coach de Tottenham, a rendu hommage à Hugo Lloris, son gardien, pour ses performances pendant le Mondial 2022 avec les Bleus.

La Coupe du monde est à peine terminée que les championnats européens vont déjà reprendre. Ainsi, la 17e journée de la Premier League est programmée le lundi 26 décembre.

Pour Conte, Lloris a encore prouvé qu'il est un « gardien fantastique »

Quatrième du championnat anglais, Tottenham sera en déplacement sur la pelouse de Brentford. Avant cette rencontre, Antonio Conte, l'entraîneur des Spurs, s'est exprimé en conférence de presse sur la Coupe du monde et en particulier sur les performances d'Hugo Lloris, le gardien des Bleus et de l'équipe londonienne.

« D'un côté, c'est sûr que Lloris peut être déçu mais de l'autre, pour la deuxième fois consécutive, la France a atteint la finale de la Coupe du monde. C'est une très très grande réussite parce que cette compétition est vraiment difficile. Hugo a déjà gagné la Coupe du monde et c'est sûr que pour lui c'était une grande opportunité de gagner deux fois ce trophée et d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans sa carrière. Mais en même temps je trouve qu'Hugo a montré lors de cette Coupe du monde qu'il est un gardien de but fantastique. C'est le capitaine de l'équipe de France et je pense que c'est quelque chose d'énorme d'atteindre la finale », a expliqué Conte lors de cette conférence de presse.

Conte félicite la France pour son parcours

« Ensuite, quand vous jouez une finale, vous voulez la gagner. Mais tous ceux qui ont joué à un très haut niveau ont gagné et perdu des finales. Si je vous disais le nombre de finales que j'ai perdues, nous resterions dans cette salle pendant une heure ! Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre mais, je le répète, atteindre la finale est un grand accomplissement pour la France. D'un côté, au club, nous sommes un peu déçus pour Hugo mais nous sommes aussi heureux pour Romero », a ajouté Conte.

Lors de la finale, Hugo Lloris avait d'ailleurs été percuté par Cristian Romero et était resté au sol pendant quelques instants avant de reprendre sa place.

Les retrouvailles entre les deux joueurs à Tottenham seront certainement très intéressantes à observer.