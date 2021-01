Transferts, Sanson remercie l'OM

Officiellement transféré à Aston Villa ce mardi, Morgan Sanson a remercié l'OM et ses supporters.

Après quatre saisons du côté de l’OM, Morgan Sanson va relever un nouveau challenge et connaitre une première expérience à l’étranger. A 26 ans, le milieu de terrain français s’est engagé jusqu’en 2025 avec . Le club anglais l’a annoncé ce mardi soir tout en gardant le secret sur le montant de la transaction qui devrait être de 16 millions d’euros plus trois de bonus.

Le milieu de terrain, qui aura disputé en tout 156 matchs avec le club marseillais (25 buts et 22 passes décisives) et disputé une finale de en 2018, a laissé un vibrntmessage d'adieu sur son compte Twitter.

"Quatre ans... La vie va vite, la carrière très vite... La fin d'une aventure incroyable et inoubliable ici dans la ville du football. Je suis arrivé à Marseille tel un minot de 22 ans, j'en repars père de famille. Ce club m'aura fait grandir sportivement et humainement."

Sanson évoque aussi des ambiances "extraordinaires et indescriptibles [qu’il n’oubliera] jamais, une ferveur inimaginable et une passion démesurée" à l'OM.

"J’ai une pensée pour toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon quotidien et qui ont rendu mon passage meilleur: mes coéquipiers, les différents staffs sportifs et médicaux, intendants, la direction, la comm, tout le personnel de l’administration, les supporters et bien sûr le coach AVB. A Jamais Olympien".

Actuellement huitième du championnat anglais, Aston Villa est l’une des bonnes surprises de cette première partie de saison de l’autre côté de la Manche. Après avoir passé avec succès sa visite médicale à Paris, lundi, Sanson a atterri ce mardi à Birmingham avant d’être officiellement présenté.