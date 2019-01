Transferts, le contrat de Paqueta à Milan enfin homologué

L'AC Milan vient de finaliser le recrutement du milieu international brésilien, Lucas Paqueta.

La direction de l'AC Milan a confirmé ce jeudi avoir obtenu la signature de Lucas Paqueta, le jeune et prometteur international brésilien (2 capes). Le contrat du joueur a été homologué par la Lega Calcio et l'ancien joueur de Flamengo est éligible pour effectuer ses débuts avec les Rossonerri.

Milan n'a pas communiqué sur les modalités de ce transfert. Cependant, d'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, le montant de la transaction s'élèverait à 35M€ et la durée du contrat est de cinq ans.

Paqueta avait passé sa visite médicale avec le club lombard il y a presque un mois. Celui qui est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, au même titre que les Rodrigo, Everton et Pedro, s'impatientait depuis à l'idée de jouer enfin avec la formation de Gennaro Gattuso. Des premiers pas sous les couleurs rouges et noires qu'il devrait effectuer le 12 janvier lors du match de la Coupe d'Italie face à la Sampdoria (8e de finale).

Paqueta, dont les débuts en pro remontent à 2016, était convoité par plusieurs grandes équipes européennes. Après une mûre réflexion, il a opté pour les septuples champions d'Europe et il a expliqué pourquoi : "je suis très heureux d'être ici, j'ai choisi l'AC Milan en raison de son histoire".