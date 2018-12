Transferts, l'OL pisterait le Mexicain Herrera

D'après des bruits émanant du Portugal, l'Olympique Lyonnais lorgnerait sur Hector Herrera, le milieu mexicain du FC Porto.

Après l'avoir déjà pisté l'été dernier en même temps que Ruben Dias (Benfica), l'Olympique Lyonnais songerait de nouveau à l'international aztèque, Hector Herrera. C'est le Correio de Manha qui a fait part de cette information ce mercredi, précisant que le contact entre les différentes parties n'a jamais été rompu.

C'est Jean-Michel Aulas lui-même qui avait divulgué l'intérêt des Gones envers Herrera. La source lusitanienne indique qu'une nouvelle offensive de la direction lyonnaise est à prévoir durant le mois de janvier.

Herrera n'a plus que six mois de contrat avec le FC Porto. À partir du mois de janvier, il est libre de signer un pré-contrat avec l'équipe de son choix. Si ses dirigeants veulent le vendre et récupérer un peu d'argent contre ses services, le mercato hivernal émerge comme l'ultime opportunité. À noter que s'il rejoint l'OL, le joueur ne pourra pas disputer la Ligue des Champions, vu qu'il y a déjà participé cette saison avec l'équipe de Sergio Conceiçao.

Herrera (28 ans) évolue en Europe depuis 2013. Auparavant, il s'était illustré sous la tunique de Pachuca. International depuis 2012, il a participé à deux Coupes du Monde avec El Tri.