Transferts, l'Ajax enrôle un grand espoir roumain

L'Ajax d'Amsterdam vient de confirmer le recrutement de Razvan Marin, l'excellent milieu de terrain roumain du Standard de Liège.

L' d'Amsterdam tient déjà le successeur de Frenkie De Jong. Pour remplacer son jeune prodige, le club néerlandais est allé chercher l'un des meilleurs joueurs du championnat belge, en la personne de Razvan Marin. Âgé de 22 ans, cet international roumain débarque dans la capitale néerlandaise contre un montant de 12.5M€ (14M€ en comptant les bonus). Et sa durée d'engagement est de cinq ans.

Razvan Marin évolue au poste de relayeur, et il est considéré comme un grand espoir du football roumain. Issu de l'Académie de Gheorghe Hagi, il n'a cessé de franchir les paliers ces dernières saisons. En 2018, il avait été l'un des grands artisans de la victoire de Standard en Coupe de . Cela lui a notamment valu le titre du meilleur joueur roumain de l'année.

Marin incarne la troisième acquisition la plus chère de l'histoire de l'Ajax derrière Miralem Sulejmani (16M€) et Daley Blind (15M€). Et il est aussi le troisième plus gros transfert de Standard derrière Marouane Fellaini et Michy Batshuayi. Enfin, Marin est aussi le troisième transfuge roumain le plus cher derrière Adrian Mutu (19M€) et Christian Chivu (18M€).

Marin sera le cinquième roumain à porter la tunique des quadruples champions d'Europe avec Christian Chivu, Bogdan Lobont et George Ogararu. Les supporters de l'Ajax croisent dès maintenant les doigts pour que son passage du côté de la Johan Cruyff Arena ressemble plus à celui du premier nommé que les deux autres.