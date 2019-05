Transferts, Benteke répond aux rumeurs l'envoyant en Chine

L'ancien buteur de Liverpool a été sondé sur l'intérêt que lui portent les clubs chinois.

Recruté 31 milions d'euros depuis en 2016, Christian Benteke, hanté par les blessures et autres soucis physiques, n'a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui du côté de .

"C'est maintenant ou jamais"

Alors qu'il lui reste un an de bail, le buteur des Diables Rouges belges aurait été approché par des clubs chinois en vue d'un transfert cet été selon The Times. Le quotidien britannique annonce en effet que le Shandong Luneng a formulé une offre de 15 millions de livres (17M€) pour que Benteke rejoigne son collègue en sélection Marouane Fellaini.

Alors qu'il émarge à 130 000 livres (147 000 €) par semaine chez les Eagles, le club chinois lui offre un de culminer à plus de 150 000 livres (170 000 €) par semaine. Alléchant ? Pas tant que ça selon l'intéressé...

"J'ai toujours rêvé de quitter la pour jouer en . Je suis en train de vivre mon rêve et je ne vais certainement pas le laisser s'envoler cet été", a rétorqué le joueur dans les colonnes du Het Laatste Nieuws au sujet de l'intérêt chinois à son égard.

Benteke confirme ainsi qu'il ne cherchera pas à quitter les Eagles en été, désirant au contraire prouver qu'il a sa place à Palace : "J'ai 28 ans, je ne suis plus un jeune joueur. Je ne peux plus dire 'la saison prochaine, la saison prochaine'. C'est maintenant. La maturité, l'expérience, le physique... C'est maintenant que je devrais être le meilleur et je veux exploiter ça".