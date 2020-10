Transferts, Aulas évoque le départ manqué de Depay

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur la situation de Memphis Depay

Seul un départ d’Ousmane Dembélé aurait pu permettre à Depay de rejoindre Ronald Koeman, son ancien sélectionneur. Mais ça ne s'est pas fait. "Déçu", l'attaquant néerlandais n'a pas abandonné l'idée de rejoindre la Catalogne comme l'a confié Jean-Michel Aulas.

"Ronald Koeman avait laissé espérer Memphis. De mon côté, j’avais des contacts avec le bras droit du président qui était très perplexe sur la possibilité de le faire. Oui, il est déçu, mais pas par rapport à l’OL, mais par rapport à Barcelone. Mais le connaissant, il va tout faire d’ici le mercato de janvier, pour se retrouver en situation d’aller à Barcelone. Ou peut-être mieux encore. Car je le connais, c’est un ambitieux. Et peut-être par ses performances à , il aura peut-être envie de démontrer à Barcelone qu’il peut viser mieux", a indiqué le cacique lyonnais.

Un départ dès janvier est-il d'actualité ? Je vais répondre de manière très directe et franche: ce n’est pas moi qui vais prendre la décision mais Juninho. Et si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est en tant que président et actionnaire principal. Vous le savez aussi, le principal intéressé dans l’affaire, c’est Rudi (Garcia) qui a défendu corps et âme Memphis pour qu’il reste. Les gens directement intéressés nous diront la bonne attitude à avoir en fin d’année (civile). Les écarts ne sont pas faits même si nous ne sommes pas bien placés. Il faudra être bien placé fin décembre pour qu’on prenne les bonnes décisions", a encore estimé Aulas au micro de RMC.