Transfert gratuit : la star algérienne pose ses valises en Arabie saoudite

La star algérienne Yacine Brahimi s’apprête à rejoindre le championnat professionnel saoudien « Roshen ».

Âgé de 36 ans, Brahimi est devenu joueur libre lors du mercato estival après l’expiration de son contrat avec le club qatari Al-Gharafa.

Selon le journal « Al-Riyadiah », le club d'Abha a réussi à s'attacher les services de Brahimi pour une saison.

Abha, promu en Saudi Pro League après son titre en première division « Yello » la saison passée, s'apprête donc à faire son retour parmi l'élite.

Selon Al-Sharq Al-Awsat, qui cite des sources algériennes, Abha a dû lutter contre le club espagnol de Málaga pour obtenir ses services.

Le quotidien a précisé que la direction d’Abha avait soumis une proposition financière très avantageuse à la star algérienne pour remporter la mise.

Abha entend s’appuyer sur l’expérience de Brahimi, passé par Porto, Grenade, plusieurs clubs français ainsi que par Rayyan et Al-Gharafa au Qatar.