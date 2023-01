Transféré à Nantes, Delort se dit "trahi" par Nice

En conférence de presse, Andy Delort n’a pas été tendre avec Nice, qu’il a quitté pour Nantes cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Andy Delort a été prêté par Nice à Nantes avec option d’achat, mais il ne reviendra sans doute pas chez les Aiglons. Parce que le buteur a quitté le Sud de la France dans le chaos, après plusieurs entraînements séchés. Et surtout, il s’estime trahi par le club auquel il appartient toujours.

La faute à… un problème d’argent, comme souvent. "Quand j'ai quitté Montpellier pour Nice (en août 2021, ndlr), c'était pour le même salaire. En fin de saison dernière, on a parlé avec le club et il y a des paroles qui n'ont pas été tenues", a expliqué le nouvel attaquant nantais en conférence de presse.

"On revient toujours à la même chose, moi j'ai une parole et quand on trahit ça, ça me fait mal au coeur et moi je n'arrive pas à faire semblant, a ajouté celui qui a forcé son départ, mais qui a douté. Cela a été très, très long. Mentalement, ça a été dur."

"Il y a eu des périodes où j'avais l'impression que ça n'avançait pas, a poursuivi Delort. Je me suis entraîné tout seul avec des préparateurs. (…) Le coach et Franck Kita, on a beaucoup échangé, a expliqué le renfort nantais. On était sur les mêmes valeurs, c'est ça qui a fait la différence."