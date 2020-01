Tranmere-Manchester United (0-6) - Les Red Devils font parler la poudre

En grande forme, Manchester United a facilement et largement disposé de Tranmere, pensionnaire de 3ème division anglaise, ce dimanche, en FA Cup.

Restant sur deux défaites consécutives en , face à (2-0), puis contre à domicile (0-2), a profité du 4ème tour de la pour refaire le plein de confiance, ce dimanche. Opposés à la modeste formation de Tranmere, pensionnaire de League One, soit l'équivalent de la 4ème division anglaise, les Red Devils l'ont facilement emporté au terme d'un festival offensif qui devrait faire le plus grand bien aux têtes, tant cela est devenu inhabituel.

Les Red Devils ne laissent aucune chance à Tranmere

Il faut dire que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont même pas permis à leur adversaire du jour d'exister. Dès la fin du premier quart d'heure, Manchester United menait déjà par trois buts d'écart. Les trois réalisations avaient été inscrites par Harry Maguire (10e), Diogo Dalot (13e) et Jesse Lingard (16e). Une entame idéale, qui permettait aux visiteurs de se faire plaisir et de corser l'addition sans avoir à forcer leur talent. Phil Jones (41e) et Anthony Martial (45e) s'invitaient à la fête juste avant la pause.

Après un premier acte dominé de la tête et des épaules par Manchester United, le second allait être sous le signe de la gestion, Ole Gunnar Solskjaer ayant logiquement décidé de faire souffler ses cadres en sortant Anthony Martial et Nemanja Matic à la mi-temps. En gestion, les Mancuniens parvenaient tout de même à inscrire un sixième but, sur un pénalty transformé par le jeune Mason Greenwood. Une victoire aux allures de promenande de santé pour les Red Devils.