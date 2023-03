Traîné dans la boue, Verratti assume tout !

Pas épargné par les critiques depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions, Marco Verratti n'a pas fui ses responsabilités.

Il incarne bien malgré lui la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain. Auteur d'une perte de balle qui a directement amené le premier but du Bayern Munich lors du match retour opposant le PSG au club allemand (0-2), Marco Verratti subi de nombreuses critiques depuis deux semaines. Du journaliste Daniel Riolo - habituel détracteur - à l'ancien international français Emmanuel Petit, de nombreux observateurs ont tenu des propos très véhéments à l'égard du petit Italien.

La réponse de Verratti aux critiques

Marco Verratti a pleinement assumé sa responsabilité dans l'élimination du PSG. "J’ai eu tellement de compliments depuis longtemps en France... Là j’ai fait une erreur, les critiques sont logiques. J’ai 30 ans, j’ai les épaules larges, je suis le premier à savoir quand je me suis trompé ou non. Ce n’est pas ça qui va m’arrêter", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Pour autant, le milieu de terrain conserve son ambition ultime de soulever la coupe aux grandes oreilles avec le club de la capitale. "Le rêve est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris-SG, même si année après année cela devient de plus en plus difficile… J’essaierai tant que c’est possible", a-t-il conclu.