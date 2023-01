Tout sur le dossier Milan Škriniar au PSG

Toujours plus proche de Paris, Milan Škriniar est toujours actuellement à l'Inter. Mais le PSG vient de formuler une offre. Mais alors, où on est-on?

On le sait, le PSG cherche à tout prix à se renforcer en défense tant tout le secteur a montré des fébrilités cette saison. Et le renfort idéal est tout trouvé : Milan Škriniar. L'été dernier, le club parisien avait tenté, en vain, de le recruter pour 50M. L'Inter espérait convaincre son joueur de prolonger mais le Slovaque a rejeté la proposition. Et aujourd'hui, la donne a bien changé.

Un prix au rabais pour éviter un départ gratuit

L'Inter s'est finalement fait une raison : Škriniar ne restera pas à Milan. Pour éviter de perdre leur défenseur gratuitement à l'été, les Nerrazurri acceptent désormais de le vendre cet hiver pour une somme aux alentours de 20M. Un prix abordable pour les clubs intéressés. Sky Sport révèle d'ailleurs que le PSG vient de formuler une première offre de 10M aux dirigeants intéristes qu'ils ont directement rejeté. Le média anglais annonce également que le club parisien et le joueur ont déjà trouvé un terrain d'entente. Après avoir tâté le terrain, Paris devrait revenir à la charge dans ces derniers jours de mercato.