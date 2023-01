Tout sur l'offre de l'Atletico à l'OM pour Jonathan Clauss

Intéressé depuis plusieurs semaines, l'Atletico a officiellement transmis une offre pour Jonathan Clauss. Un départ du latéral est-il possible?

Les rumeurs d'un intérêt de l'Atletico Madrid pour Jonathan Clauss datent de plusieurs semaines déjà, l'offre de ce samedi confirme l'engouement du club espagnol pour l'international français. Après de longues hésitations, les Colchoneros sont en effet entrés en action en formulant leur première offre à l'OM.

Une offre mais encore peu de concret

C'est donc une proposition de prêt assorti d'une option d'achat de 9M qui est arrivée ce samedi sur le bureau de Pablo Longoria. Soyons clairs, le deal n'a que peu de chances d'aboutir. Déjà, Clauss n'est à Marseille que depuis six mois et s'y plaît bien. Ensuite, Igor Tudor en a clairement fait son titulaire à droite et lui offre une implication importante au sein du club. Enfin, le club phocéen n'y trouve pas son compte financièrement.

Jonathan Clauss dispose en effet d'un contrat avec Marseille courant jusqu'en fin 2025 et d'une valeur marchande estimée à 15M. De plus, l'OM avait déboursé 7,5M + 2M supplémentaires pour attirer le latéral lensois et ne réaliserait aucune plus-value en l'envoyant à l'Atletico pour le même prix (+/- 9M). Avec cette proposition, les Colchoneros semblent surtout tâter le terrain en vue d'un recrutement et d'une réelle offre à l'été. Le club madrilène aurait en effet fait du Marseillais une priorité pour amener de la concurrence à Nahuel Molina au poste de latéral droit.

Clauss écarté pour le choc contre Monaco

À nouveau opérationnel après sa blessure contractée lors de la rencontre du 2 janvier à Montpellier (1-2), Jonathan Clauss n'est pourtant pas présent dans le groupe marseillais pour la réception de Monaco ce samedi soir. Pas de panique toutefois, cela n'a rien à voir avec un possible départ. Il a simplement été laissé au repos par Tudor afin d'éviter un retour précipité sur les terrains. Il devrait être de retour dans le groupe pour le déplacement à Nantes de mercredi.