Tout savoir sur Leicester – Arsenal

Chaine tv, heure du match, compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Leicester – Arsenal.

Garder le rythme ou repartir de l'avant

Si les deux équipes ne connaissent pas la même physionomie de saison, la forme des deux formations est inversement proportionnelle à leur statut au classement. Leader de Premier League avec 2 points d'avance (et un match de moins) sur Manchester City, Arsenal n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs et y a connu trois fois la défaite. À l'inverse, Leicester a relevé la tête en restant invaincu lors de 4 de ses 5 dernières rencontres (dont 3 victoires). Mais lors de leur dernier match, le moral s'est à nouveau inversé : Leicester a été soufflé 3-0 par Manchester United tandis qu'Arsenal a renversé Aston Villa 2-4. Alors, est-ce la loi de la série, le moral à court terme ou le statut au classement qui prendra le dessus lors de cet affrontement?

Date, horaire et lieu de Leicester – Arsenal

Date : samedi 25 février 2023

Ville : Leicester (Angleterre)

Stade : King Power Stadium

Heure du coup d'envoi : 16h00 heure française

Compétition : 25ème journée de Premier League

Arbitre de la rencontre : Monsieur Craig Pawson (Angleterre)

Sur quelle chaine voir le match Leicester – Arsenal?

En France, la rencontre entre Leicester et Arsenal est diffusée sur Canal+ Foot.

Le streaming pour voir le match Leicester – Arsenal

Il sera possible de voir le match Leicester – Arsenal en streaming sur le site de Canal+.

Les compositions probables de Leicester – Arsenal

L'infirmerie des Foxes se vide petit à petit ces dernières semaines mais devrait toutefois encore conserver le meneur de jeu James Maddison en ses rangs en raison d'un problème persistant au genou. Brendan Rodgers doit également faire sans James Justin, Jonny Evans et Ryan Bertrand. Lié à Arsenal, Youri Tielemans devrait retrouver le onze de base après avoir commencé sur le banc lors du déplacement à Manchester United. Il pourrait occuper le poste laissé vacant par Maddison et évoluer donc un cran plus haut qu'à son habitude. Particulièrement efficace contre les Gunners avec 11 buts plantés contre les hommes de Mikel Arteta, Jamie Vardy devrait toutefois se contenter du banc comme c'est désormais le cas depuis l'avènement de Kelechi Iheanacho à la pointe de l'attaque des Foxes.

Si Gabriel Jesus et Mohamed Elneny sont d'ores et déjà out en raison de leur blessure au genou, Thomas Partey pourrait être remis à temps de son problème à la cuisse pour entrer en ligne de compte. Mais Arteta ne précipitera pas son retour, d'autant plus que Jorginho convainc à cette place depuis son arrivée lors du mercato d'hiver. Touché contre Aston Villa, Bukayo Saka avait été remplacé pour ne prendre aucun risque et sera de retour ce samedi. À 21 ans, il peut devenir le sixième plus jeune joueur à être décisif 50 fois en Premier League puisqu'il en est actuellement à 26 buts et 23 assists.

La composition probable de Leicester : Ward – Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen – Mendy, Tielemans – Tete, Dewsbury-Hall, Barnes – Iheanacho

La composition probable d'Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Jorginho, Xhaka – Saka, Nketiah, Martinelli

La statistique à connaitre avant Leicester – Arsenal

● Arsenal a gagné la première mi-temps et la rencontre lors des 4 dernières confrontations avec Leicester toutes compétitions confondues

● Il y a eu plus de 2,5 buts lors des 4 derniers matchs de Leicester en Premier League

● Arsenal a inscrit au moins 2 buts lors de ses 4 derniers affrontements avec Leicester toutes compétitions confondues