Tout savoir sur le contrat de Kylian Mbappé : Combien la star du PSG gagne-t-elle et quand son contrat expire-t-il ?

Kylian Mbappé est aujourd'hui largement considéré comme le footballeur le plus précieux du monde, mais quel est le salaire exact de la star du PSG ?

Au cours des 15 dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont occupé le devant de la scène, mais l'avenir semble appartenir à Kylian Mbappé, et ses exploits lors de la Coupe du monde 2022 ont confirmé sa place d'héritier des deux monstres du football mondial. Mbappé, qui a remporté la Coupe du monde à seulement 19 ans, a terminé meilleur buteur du tournoi au Qatar avec huit buts, et son total de buts en Coupe du monde s'élève à 12, à égalité avec Pelé.

Inutile de dire qu'il gagne une rançon de roi pour ses services et qu'il est l'un, sinon le plus gros salaire du football européen. Dans ce contexte, quand le recordman français sera-t-il disponible et à combien s'élève son salaire net ? GOAL se penche sur la question...

Combien Kylian Mbappé gagne-t-il au PSG ?

Kylian Mbappé est l'un des footballeurs et sportifs les mieux payés au monde, même s'il nie que son engagement envers le PSG ait été inspiré par l'argent. Le joueur de 24 ans a fait l'objet d'un long bras de fer entre le club de sa ville natale et le Real Madrid. Mbappé approchait de la liberté d'action et, pour beaucoup, le choix entre rester à Paris et partir pour Madrid, ou semblait acquis, c'est-à-dire le transfert dont il rêvait au Santiago Bernabeu.

En fin de compte, Mbappé est resté à Paris et est devenu la figure de proue de l'ambitieux projet du PSG. Des détails ont depuis fait surface sur les efforts déployés par les propriétaires des Parisiens pour persuader Mbappé de prolonger son séjour avec eux jusqu'en 2025 au moins. Selon un rapport du New York Times (via Marca), Mbappé sera payé 630 millions d'euros pendant la durée de son nouveau contrat.

Son salaire de base serait de 6 millions d'euros par mois, ramené à 2,7 millions d'euros après impôts. Le contrat de Mbappé comprendrait plusieurs clauses, mais aucune prime de performance. Parmi ces clauses figure une prime à la signature de 180 millions d'euros répartie sur trois ans, qui sera versée intégralement même en cas de départ du joueur. Il recevra également un paiement de fidélité de 70 millions d'euros à mettre en banque à la fin de la saison, qui augmentera chaque année.

Quand expire le contrat de Kylian Mbappé au PSG ?

Kylian Mbappé a signé un contrat de trois ans pour prolonger son séjour au Parc des Princes en mai 2022, alors que des rumeurs l'envoyaient au Real Madrid cet été. Son contrat actuel expire en juin 2025.

Getty Images

Son contrat contient également l'option d'un séjour supplémentaire de deux ans. Mais cette option ne peut être déclenchée que par lui-même. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que les spéculations sur son avenir cessent après la signature de l'accord, ces rumeurs sont revenues quelques mois plus tard après qu'il se soit senti "trahi" par les propriétaires du club.

En octobre 2022, des rapports - qualifiés de "complètement faux" par le camp de Mbappe - ont affirmé qu'il était devenu frustré et qu'il cherchait à partir dès janvier 2023. Bien que les rumeurs d'un départ précipité se soient calmées, il ne serait pas surprenant de voir Mbappé caresser l'idée de quitter le Paris Saint-Germain à nouveau à l'avenir.