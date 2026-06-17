Michael Olise confirme progressivement son statut de talent majeur du football européen. Devenu en peu de temps un pilier du projet du Bayern Munich et un élément incontournable des Bleus sur la scène internationale, l’attaquant français pourrait bientôt voir son avenir sécurisé par le club bavarois.

Selon la presse, le Bayern Munich s’apprête à agir pour assurer l’avenir de son ailier en lui proposant un nouveau contrat à long terme, en récompense de ses performances depuis son arrivée en Allemagne et face à l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Selon le journaliste Nicolò Schira, le club bavarois envisage de le lier au club jusqu’en 2031, les discussions devant être finalisées après la Coupe du monde 2026.

Selon le journaliste, le club bavarois envisage également d’accorder au joueur de 24 ans une augmentation salariale substantielle en reconnaissance de ses performances de la saison écoulée, ce qui pourrait le placer juste derrière l’attaquant anglais Harry Kane au classement des mieux payés du vestiaire.

Cette démarche intervient alors que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivraient de près le joueur, poussant la direction bavaroise à accélérer pour préserver l’un de ses principaux atouts offensifs. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur devrait donc voir son bail prolongé de deux années supplémentaires, une manière pour le club de sécuriser son effectif et de préserver son ossature pour les saisons à venir.

Ses performances ne se limitent pas au club : il brille aussi avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, actuellement disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Mardi, lors de son premier match dans la phase de groupes, il a offert une passe décisive à Mbappé, ouvrant ainsi la voie au succès 3-1 des Bleus face au Sénégal et confirmant son influence grandissante. ouvrant ainsi la voie à la victoire. Oliseh a ainsi confirmé le niveau exceptionnel affiché la saison dernière sous le maillot du Bayern Munich.

L’ailier français, l’un des grands gagnants de la saison écoulée, a vu son rôle s’étoffer au Bayern puis l’exporter avec succès en sélection, confortant le club bavarois dans sa volonté de le prolonger avant que la concurrence ne se manifeste.