Tout est réglé entre le PSG et Nice pour Galtier

En discussion depuis près de deux semaines, Paris et Nice devaient encore finaliser quelques détails pour racheter les deux dernières années de contrat de l’ancien entraîneur lillois. C’est désormais chose faîte.

La venue de Christophe Galtier sur le banc parisien ne fait plus de doutes. Et pour qu’elle soit enfin officialisée, le PSG attend qu’un accord soit trouvé entre Mauricio Pochettino, son staff et la direction du club de la capitale.

En parallèle de ces négociations, Paris en a (presque) terminé avec Nice et les représentants de son futur entraîneur. En effet, selon nos informations, les deux clubs ont enfin trouvé un accord ferme et définitif pour racheter les deux dernières années de contrat de l’ancien technicien lillois.

Une indemnité bien inférieure à 10 millions d’euros

Les discussions, qui ont débuté il y a un peu moins de deux semaines, ont abouti à un accord ces dernières heures, alors qu’il restait seulement quelques détails à régler ces derniers jours. Et il semblerait que l’indemnité déboursée par Paris soit bien inférieure à 10 millions d’euros.

Entre le PSG et Christophe Galtier, tout est aussi réglé. Les deux parties se sont entendues en début de semaine sur un contrat de deux années plus une autre optionnelle. En attendant, Paris doit encore trouver un terrain d’entente avec Mauricio Pochettino.

Selon les informations de Goal Espagne, Paris aimerait revoir à la baisse l’indemnité versée à Mauricio Pochettino et son staff, tandis que l’Argentin souhaiterait ne pas perdre un centime. Même si les discussions avancent, il faudra faire vite si le PSG veut officialiser son nouveau coach avant la reprise de l’entraînement, qui aura lieu le 4 juillet.