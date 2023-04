Tous les détails sur l'annulation de la suspension de Romelu Lukaku

Suspendu après son expulsion contre la Juventus, Romelu Lukaku a été gracié par la Fédération italienne. On vous explique tous les détails.

Suspendu suite à son exclusion en demi-finale aller de la Coupe d'Italie sur le terrain de la Juventus (1-1), Romelu Lukaku avait vu sa plainte et son appel de la décision être rejetés par la justice italienne et pensait sa suspension actée. Mais c'était sans compter sur une révocation surprise de sa carte rouge de la part de la Fédération italienne elle-même. On vous explique tous les détails de ce retournement de situation.

Une suspension injuste annulée

Lors de la demi-finale aller de Coupe d'Italie, Romelu Lukaku inscrit, à la 90e+5, le but de l'égalisation intériste sur un penalty lors duquel l'attaquant belge a été victime de cris racistes de la part du parcage de supporters de la Juventus présents derrière le but. Comme à son habitude, il a fêté son but d'un salut militaire additionné d'un doigt tendu sur la bouche. Une célébration qui n'a pas plu à l'arbitre de la rencontre qui a décidé d'exclure l'attaquant pour provocation.

Dès la fin de la rencontre, la situation a déclenché la fureur sur les réseaux sociaux et les messages de soutien envers Romelu Lukaku ont commencé à fleurir de la part de l'ensemble de la sphère footballistique de par le monde. Pourtant, la suspension de l'attaquant belge a été maintenue malgré l'appel de l'Inter. Alors que l'injustice semblait avoir pris le pas, la Fédération italienne de football (FIGC) a finalement rétro-pédalé en décidant de gracier l'avant-centre intériste.

Une victoire contre le racisme

Dans son communiqué annonçant l'annulation de la suspension de Lukaku, la FIGC a invoqué « le principe de la lutte contre toutes les formes de racisme » comme « élément fondateur du système sportif » pour justifier sa décision. C'est le président de la Fédération, Gabriel Gravina, qui a décidé de révoquer une suspension qu'il jugeait problématique, prenant ainsi le parti de la frange du monde du ballon rond qui avait pris cause et partie pour Lukaku.

L'attaquant belge a réagi à cette décision via un communiqué publié sur le site de l'Inter : « Je suis vraiment content de cette décision du président de la FIGC qui a fait preuve d'une grande sensibilité. Je crois que grâce à son intervention, justice a été rendue et un grand signal a été donné à tout le monde du sport et au-delà. Il a été démontré qu'il existe une volonté de combattre le racisme. »