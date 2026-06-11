« Tous ceux qui suivent cette Coupe du monde sont des racistes ! »

Nordin Blessing provoque la polémique avec des déclarations fracassantes sur la Coupe du monde aux États-Unis. Lors d’une émission de radio, le DJ de FunX affirme qu’il est impossible, à ses yeux, de suivre le tournoi en faisant abstraction des enjeux sociaux et politiques qui l’entourent.

Dès l’entame de l’émission, il assène : « Vous êtes raciste si vous regardez cette Coupe du monde », posant ainsi le ton de son argumentation.

« Il y a quelques années, la Coupe du monde au Qatar a causé la mort de milliers de travailleurs sur les chantiers des stades », rappelle-t-il.

Il s’attarde ensuite sur la situation aux États-Unis : « Et que se passe-t-il actuellement en Amérique ? On refuse l’entrée au pays à l’arbitre somalien. Un joueur irakien est interrogé pendant sept heures à la douane », énumère-t-il.

Il évoque aussi le cas de l’équipe d’Iran : « Les joueurs iraniens ont le droit de venir jouer le jour du match, mais pas de rester sur le sol américain ! » Ils doivent repartir aussitôt après leurs rencontres et logent au Mexique.

« Et il y a aussi beaucoup de supporters qui ne peuvent pas entrer dans le pays parce qu’ils n’obtiennent pas de visa », ajoute-t-il. Ainsi, la Côte d’Ivoire doit se passer en grande partie de ses supporters après une mesure sévère prise par le régime américain.

Pour le présentateur de FunX, de tels événements sont difficilement compatibles avec les valeurs humanistes qu’on prétend défendre. « On n’arrête pas de parler d’humanité, mais dès que onze joueurs se mettent à courir après un ballon, on jette tout par-dessus bord. »

Blessing conclut son propos par une autocritique : « Moi y compris ! Quel sens moral avons-nous donc ? »