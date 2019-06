Toulouse, visite médicale pour Jullien au Celtic

INFO GOAL - Le défenseur de Toulouse est en route pour Londres afin de passer sa visite médicale pour s'engager avec le Celtic Glasgow.

Christopher Jullien va quitter cet été. Après avoir enregistré les arrivées des milieux William Vainqueur (30 ans, Antalyaspor) et Jean-Victor Makengo (21 ans, OGC Nice) en début de semaine, le TFC va désormais connaître un départ. En effet, le défenseur central passé par va s'engager avec le . Goal est en mesure de confirmer que Christopher Jullien a voyagé ce jeudi à Londres afin de passer sa visite médicale et s'engager avec le champion d'Ecosse.

En début de semaine, L'Equipe annonçait un accord à hauteur de huit millions d'euros entre Toulouse et le Celtic dans le cadre du transfert de Christopher Jullien. Avec cette somme, le seizième de en 2018-2019 va pouvoir se renforcer dans son secteur défensif et remplacer le grand défenseur central. L'ancien Dijonnais a bien rebondi en fin de saison après une passe un peu plus difficile lors de la première partie de saison.

Ce mercredi l'entraîneur du Celtic Glasgow, Neil Lennon avait confirmé que l'arrivée de Christopher Jullien était imminente : “Oui, son arrivée est proche. C’est un joueur que nous avons identifié depuis longtemps, même avant mon arrivée". Christopher Jullien a été séduit par la perspective de rejoindre le club écossais. Un club habitué à la C1 et où le champion du monde des moins de 20 ans aura l'occasion de s'exprimer.

La durée du contrat et les détails ne sont pas encore connu. Désormais, il faut simplement que Christopher Jullien passe l'épreuve de la visite médicale avec brio pour qu'il soit officiellement une recrue du Celtic et découvre la plus belle des compétitions européennes. Arrivé à Toulouse en 2016, le défenseur de 26 ans aura disputé plus de 100 matches sous les couleurs du club et a inscrit huit buts.