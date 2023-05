Toulouse - RC Lens : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Toulouse - RC Lens : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc entre deux équipes françaises très en forme. Trois jours après son sacre en Coupe de France, Toulouse va pouvoir fêter son succès devant son public avec la réception de Lens. Le TFC, treizième de Ligue 1 et quasiment maintenu à six journées de la fin, est sur une très bonne dynamique ponctuée par ce magnifique succès face à Nantes en Coupe de France.

En face, le RC Lens n'est pas en reste. Troisième de Ligue 1, Lens a frappé un gros coup avec un succès probant face à Monaco lors de la dernière journée. Les Sang et Or ont su rebondir après leur défaite face au PSG et doivent maintenant confirmer face à Toulouse, sous peine de laisser l'Olympique de Marseille s'envoler dans la lutte pour la deuxième place.

Toulouse veut fêter son sacre en beauté

Avant la réception de Marseille samedi, Lens doit s'imposer à Toulouse pour s'offrir une magnifique finale pour la deuxième place. Les hommes de Franck Haise essayeront de profiter de l'euphorie côté toulousain. En grande forme ces dernières semaines, Loïs Openda sera le principal danger à surveiller pour Toulouse tandis que Lens devra surveiller de près Dallinga, auteur d'un doublé en finale de Coupe de France.

Sur le papier, c'est un match équilibré et alléchant qui devrait avoir lieu au Stadium. Lens part légèrement favori au vu de son classement en Ligue 1, mais Toulouse a prouvé cette saison qu'il était joueur et aura à coeur de fêter dignement sa victoire en Coupe de France devant son public.

Horaire et lieu du match Toulouse - Lens

Ville : Toulouse

Toulouse Stade : Le Stadium

Le Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Toulouse - Lens ?

Toulouse-Lens

Ligue 1

Mardi 2 mai

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Toulouse et de Lens

Toulouse : VVDVV



Lens : VVVDV

Les blessés et absents de Toulouse et de Lens :

Un seul absent pour Toulouse. Rhys Healey, blessé au genou de longue date, est forfait pour la réception de Lens.

Du côté des Sang et Or, Abdul Samed est encore suspendu après son carton rouge contre le PSG. Saïd, Cabot, Fortes et Farinez sont blessés et absents pour ce déplacement dans la ville rose.

Les équipes probables

XI de départ de Toulouse : Dupe - Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo - Spierings, Sierro - Aboukhlal, Dejaegere, Chaïbi - Dallinga.

XI de départ de Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana, Fofana, Machado - Sotoca, Thomasson - Openda.