Toulouse - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco veut briser sa mauvaise série à l’extérieur en affrontant un Toulouse en confiance. Un duel clé pour la course à l’Europe en Ligue 1.

Sans victoire à l’extérieur depuis six matchs, Monaco doit impérativement stopper l’hémorragie ce vendredi au Stadium face à Toulouse. Le club princier, quatrième de Ligue 1, vise un second succès consécutif après sa démonstration contre Reims (3-0). De leur côté, les Toulousains, en pleine confiance, entendent bien défendre leur invincibilité récente et s’inviter dans la course à l’Europe.

Monaco en quête de constance à l’extérieur

L’ASM peine à trouver la régularité cette saison, notamment loin du Stade Louis-II, où elle n’a plus gagné depuis le 9 novembre. En championnat, les hommes d’Adi Hütter sont toujours en embuscade pour le podium, mais leur irrégularité pourrait leur coûter cher dans la lutte pour la Ligue des Champions. L’élimination en barrages contre Benfica a laissé des traces, mais avec un seul match par semaine désormais, Monaco a l’opportunité d’affiner ses automatismes et de retrouver de la solidité.

Le duo Biereth-Embolo, reconduit en attaque, sera la principale arme offensive monégasque. Derrière eux, le milieu devra faire sans Zakaria, suspendu, laissant Camara épauler Al-Musrati pour stabiliser l’entrejeu. Défensivement, l’ASM reste sur son premier clean sheet de 2025 en Ligue 1 et devra s’appuyer sur cette solidité retrouvée pour espérer repartir avec les trois points.

Toulouse, un outsider en confiance

Après une série compliquée début 2025, Toulouse a redressé la barre avec deux victoires éclatantes à l’extérieur (4-1 au Havre, 4-0 contre Angers). Désormais huitièmes, les Violets sont à six points de la sixième place et rêvent d’un retour sur la scène européenne. Leur principal atout réside dans leur efficacité sur coups de pied arrêtés : avec huit buts inscrits sur ce type d’action depuis janvier, ils sont les plus performants de Ligue 1 dans cet exercice.

À domicile, Toulouse alterne le bon et le moins bon, mais l’historique récent face à Monaco leur donne confiance. S’ils restent sur une défaite au match aller (0-2), ils ont remporté deux des quatre dernières confrontations face aux Monégasques en championnat.

Entre un Monaco en quête de confirmation et un Toulouse porté par son enthousiasme offensif, ce duel s’annonce ouvert. L’ASM doit impérativement briser sa spirale négative à l’extérieur, mais les Toulousains ne comptent pas leur faciliter la tâche.

Horaire et lieu du match

Toulouse - Monaco

25e journée de Ligue 1

Lieu : Stadium de Toulouse

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Toulouse - Monaco

Toulouse : Haug ; Sidibé, Cresswell, McKenzie ; Suazo, Sierro, Caserres, Donnum ; Gboho, Babicka, Magri.

Monaco : Majecki ; Kehrer, Mawissa, Henrique, Vanderson ; Camara, Al Musrati - Akliouche, Minamino ; Embolo, Biereth.

Sur quelle chaîne suivre le match Toulouse - Monaco ?

La rencontre entre Toulouse et Monaco sera à suivre ce vendredi 7 mars 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.